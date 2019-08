La Fegapei poursuit sa mobilisation

La crise financière actuelle, avec ses répercussions économiques et sociales, impose de manière pressante aux pouvoirs publics de repenser la politique budgétaire de l’Etat et le financement de la Sécurité sociale. En effet, la donne budgétaire a changé avec la nécessité pour le Gouvernement de pratiquer une politique de relance de l’activité économique. Dans ce nouveau contexte, la Fédération Nationale des Associations Gestionnaires au service des personnes handicapées met en évidence deux grandes priorités.

La première concerne la relance de l’activité par la consommation et l’investissement. En d’autres termes, il conviendrait de prévoir des mesures favorables à l’investissement, au travers d’un bénéfice généralisé de la TVA réduite à 5,5% pour les constructions de nouveaux établissements ainsi que du financement des intérêts d’emprunt par l’assurance maladie. La Fegapei propose également que, tout comme dans la fonction publique, soit instaurée et financée une garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour les salariés du secteur social et médico-social.

Plans de création de places

Parallèlement, la Fegapei explique : « nous devons convaincre nos interlocuteurs de l’importance de la politique de contractualisation qui permet aux associations de mener la

modernisation de leur gestion et la réforme de leur gouvernance, et de poursuivre leur développement. Accorder aujourd’hui des moyens pour poursuivre ces réformes, c’est, pour l’avenir, mieux dépenser et garantir la mise en œuvre des plans de création de places. C’est dans ce sens que nous proposons aussi que les associations qui signent des accords d’entreprise sur la prévoyance ou les complémentaires santé ne soient plus soumises à l’agrément, systématiquement refusé, dès lors qu’elles ont signé un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens). La Fegapei a communiqué ces propositions aux parlementaires ainsi qu’au Ministère del’Économie et des Finances, au Ministère du Budget et au Secrétaire d’État à la Solidarité.