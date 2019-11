La Fédération Simon de Cyrène ouvre 10 maisons partagées

Quelques années après avoir lancé ses premières maisons partagées à Vanves, maisons dans lesquelles vivent des personnes valides et non valides dans le but de développer le concept du vivre-ensemble, la Fédération Simon de Cyrène ouvrira prochainement des résidences dans 10 nouvelles villes de France.

La maison d’Angers a ouvert ses portes fin mars 2015 et compte 12 résidents, parmi lesquels des personnes en situation de handicap, des assistants professionnels et des jeunes volontaires. Trente adultes handicapés y viennent également quotidiennement pour participer aux activités de jour qui y sont organisées.

En avril 2015, la première pierre a été posée pour la construction de cinq nouvelles maisons partagées à Rungis (Val-de-Marne). Celles-ci accueilleront 70 résidents dans des appartements répartis sur cinq maisons, situées au sein d’une ferme briarde (comprenant 2800 m² d’habitat partagé) au milieu d’un hectare de parc en centre-ville.

Des permis de construire sont également déposés dans quatre autres villes : Dijon, Nantes, Lyon, Ré ; et de nouveaux groupes de Compagnons Simon de Cyrène – groupe de loisirs – ont été créés à Marseille, Lille et Bordeaux.

« Chaque année en France, la vie de 10 000 personnes bascule dans un handicap sévère, et 30 000 subissent un AVC. Un enjeu de société puisque 9 millions de personnes sont dépendantes en France, commentent les représentants de la Fédération Simon de Cyrène. Cet essaimage entrainera la création de 400 emplois stables et la construction de 600 logements. Près de 1000 personnes handicapées vont pouvoir reconstruire un projet de vie personnalisé et 2000 personnes feront l’expérience de la solidarité et du vivre ensemble : bénévoles, services civiques, proches … ».

Plus d’infos : www.simondecyrene.org

Photo Les compagnons Simon de Cyrène d’Angers © Simon de Cyrène