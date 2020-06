La Fédération Nationale des Sourds s’oppose au dépistage néonatal de la surdité

Alors que le projet de loi pour le dépistage néonatal de la surdité est présenté aujourd’hui devant l’Assemblée nationale, la Fédération Nationale des Sourds de France marque son opposition à cette initiative. Elle explique les raisons de ce positionnement.

« Autant nous sommes pour un dépistage précoce, autant nous sommes contre la mise en place d’un dépistage néonatal. Vous n’avez pas, en 2010, le droit de voter des projets de lois qui conditionneront notre vie sans demander l’avis des personnes concernées », explique La Fédération Nationale des Sourds de France dans un communiqué. Elle dévoile les raisons de son opposition.

La Fédération Nationale des Sourds de France dit non :

– au dépistage ultra précoce dans ses modalités actuelles.

– à sa généralisation massive, sans qu’il y ait auparavant et en amont une information de masse sur la langue des signes, la culture sourde.

– car le dépistage néonatal n’est pas suivi d’un accompagnement parental efficace.

– car l’enfant est immédiatement placé dans l’optique d’une filière de soins (implant, appareil, rééducation…) qui va conditionner toute sa vie.

– car l’information parentale n’est ni neutre, ni juste, ni efficace. Aucun sourd n’intervient précocement dans une équipe, le milieu médical étant omniprésent dès la naissance. Le processus identitaire positif ne peut pas avoir lieu.

– car le dépistage implique l’idée de réparer la surdité. Mais ni la prothèse ni l’implant ne restituent une audition normale. Un enfant sourd restera sourd quelque soit son appareillage.

– car aucune structure apte à guider les parents dans un réel respect de leur enfant n’est prévue. Les CDOS sont reliés actuellement aux centres ORL et d’implantation.

– car dépister dans le seul but de «traiter» n’est pas acceptable en l’état.

– car la surdité n’est pas systématiquement visible à la naissance. Des surdités tardives peuvent advenir. “Si l’enfant n’entend pas, il est déconnecté du monde. Les circuits de l’audition dans le cerveau ne sont pas stimulés et cela nuit gravement à son développement”, a souligné la députée Edwige Antier, à la veille du cent-dix-septième congrès de la société française d’oto-rhino-laryngologie (ORL) et de chirurgie de la face et du cou, du 16 au 18 octobre à Paris.

La Fédération Nationale des Sourds de France dit oui :

– à un dépistage précoce à condition qu’il ne serve pas d’alibi à l’implantation massive.

– à un dépistage précoce précédé en amont par une égalité des moyens financiers consacrés à la place de la langue des signes, comme stipulé par la loi du 11 février 2005

– à un dépistage précoce précédé en amont par une vulgarisation de l’information concernant la langue des signes :

+ Information pendant la grossesse concernant le « baby sign ».

+ Création de vidéos en LS, sous titrées, sur la sensibilisation à la LS.

+ Campagnes de sensibilisation grand public sur la LS.

+ Spots publicitaires en LS (au même titre que tous ceux concernant la santé)

+ Dépliants informatifs expliquant la Langue des Signes et communiquant les références et coordonnées des lieux ressources d’informations.

– à un dépistage précoce si l’accès à la LS est gratuite pour les familles d’enfants sourds quel que soit le degré de surdité (qui peut être évolutive).

– à un dépistage précoce si la guidance parentale est réelle, et pourvue de moyens humains, financiers, psychologiques…

– à un dépistage qui se dote de structures capables de soutenir les parents, leur enfant, vers une réelle citoyenneté (classes bilingues…)

La fédération insiste qu’un enfant restera sourd malgré l’appareillage. Il est donc vital pour lui que soit pris en compte sa spécificité linguistique qui lui permettra de s’épanouir.

A propos de la Fédération Nationale des Sourds de France

La FNSF représente plus de 2500 personnes sourdes par le biais des 55 associations locales ou nationales affiliées. Elle représente également la communauté sourde où la langue des signes et la culture sourde sont conservées et transmises de génération en génération depuis plus d’un siècle.