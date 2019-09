La Fédération Française de Cardiologie s’engage pour un Plan Cœur et lance sa campagne Donocœur

Plus de 400 personnes meurent chaque jour d’une maladie cardiovasculaire en France et les femmes sont les 1ères victimes. Anticipant sur les prévisions alarmantes basées sur l’évolution des comportements et l’allongement de la durée de vie, la Fédération Française de Cardiologie mobilise aujourd’hui toutes les énergies et lance, du 30 octobre au 7 novembre, sa campagne Donocœur pour la recherche en cardiologie : médecins et patients apporteront leur témoignage pendant cette semaine d’information et de mobilisation soutenue par Mireille Darc. Cette campagne a été ouverte par une Table ronde nationale de la recherche en cardiologie dont les enseignements vont servir de socle à l’édification d’un Plan Cœur.

Pour plus d’information : www.fedecardio.com