La Fédération Française de Cardiologie lance la 2e édition du « Parcours du Coeur Scolaire »

Du CP au collège, la Fédération Française de Cardiologie invite tous les élèves à « Bouger pour leur coeur ». Cette initiative, soutenue par les Ministères de l’Education Nationale et de la Santé et des Sports, a mobilisé, en 2009, 1 300 classes et 55 000 enfants et adolescents. Parce que les bonnes habitudes prises dès l’enfance se conservent toute la vie, le Parcours du Coeur Scolaire est une action de prévention-santé qui délivre, de façon ludique, le tiercé gagnant au quotidien pour le coeur : 0 cigarette, 5 fruits et légumes, 60 minutes d’activités sportives !

Un concours de vidéo pour les collégiens

Les élèves des écoles participantes sont invités à réaliser leur propre spot de prévention, d’une durée d’une minute maximum, sur le thème « 0 = jamais la 1ère cigarette » et/ou « 5 fruits et légumes » et/ou 60 minutes d’exercice physique ». Les apprentis cinéastes peuvent présenter leur projet individuellement ou en équipe, avant le 28 janvier 2011. Un jury composé de journalistes et cardiologues décernera un Grand Prix à la meilleure vidéo qui sera diffusée sur le site de la Fédération Française de Cardiologie et sur Internet pendant un an.

Elle sera également présentée avec les 10 meilleures vidéos réalisées lors des Parcours du Coeur les 2 et 3 avril 2011 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Pour toute information complémentaire www.fedecardio.com/parcoursducoeur-scolaire

Un concours d’affiche pour les primaires

Les plus jeunes élèves de CM1 et CM2 ne sont pas oubliés et des kits d’information sont envoyés à toutes les classes inscrites. Comme leurs ainés, les élèves vont remplir en ligne ou sur papier des questionnaires pour dire ce qu’ils pensent du tabac. Ils sont également invités à réaliser des affiches sur le thème « 0-5-60 : le tiercé gagnant pour le coeur ».

Tous ces élèves, « bougeront pour leur coeur » le vendredi 25 mars ou le vendredi 1er avril 2011.

A date, 2936 classes participent aux concours et 815 parcours sont prévus (du CP à la 3ème).

Les Parcours du Coeur en bref

Concours vidéo : date limite 28 janvier 2011

Concours d’affiche : date limite 28 janvier 2011

Organisation du Parcours du Coeur Scolaire par les établissements : 25 mars et/ou 1er avril 2011

Renseignements / inscriptions: www.fedecardio.com/parcoursducoeur-scolaire

La Fédération Française de Cardiologie lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis plus de 45 ans. Cette association reconnue d’utilité publique depuis 1977 est présente partout en France. Elle a quatre missions : la prévention, la recherche en cardiologie, l’aide à la réadaptation des cardiaques et la promotion des gestes qui sauvent.