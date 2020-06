La Fédération des Aveugles de France s’interroge sur la stratégie d’effet d’annonces qui a clôturé la Conférence Nationale du Handicap

Près de 150 personnes aveugles et handicapées visuelles ont répondu à l’appel de la Fédération des Aveugles de France à se rassembler dans la dignité pour remettre une lettre ouverte au Président de la République. Ce rassemblement, qui s’est déroulé en marge de la Conférence Nationale du Handicap, visait à exprimer le mécontentement sur la politique du handicap menée depuis 2007 et la mise en œuvre du Plan Handicap Visuel 2008-2011.

Dans son discours de clôture, le Président de la République présente ce Plan comme porteur d’améliorations conséquentes dans la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles alors que l’ensemble des associations du secteur le dénonce comme une coquille vide.

En matière d’emploi, le chômage touche 50% des personnes déficientes visuelles. Cités en modèle, les CAP EMPLOI, structures chargées d’accompagner les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi, souffrent cependant d’une faiblesse de moyens et d’un manque de formation de leurs équipes qui les conduit fréquemment à rediriger leur public vers les associations.

En matière d’accessibilité, alors que la loi du 11 février 2005 fixe au 1er janvier 2015 l’échéance pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, l’amendement du Sénateur Paul Blanc qui vise à prolonger sine die l’absence d’obligation d’accessibilité pour les bâtiments neufs, est maintenu.

En matière d’éducation, alors que le Plan Handicap Visuel prévoit que l’ensemble des départements dispose à terme d’un service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS), cet objectif est loin d’être atteint.

La FAF dénonce le décalage persistant entre les discours et la réalité que connaissent les personnesaveugles et déficientes visuelles dans leur vie quotidienne et s’interroge sur une stratégie d’effet d’annonces. Ainsi, le taux de 50% d’entreprises qui auraient atteint le quota d’emploi de personnes handicapées alors que ce résultat repose sur l’annulation des catégories de handicap qui réduit tous les degrés d’invalidité à un même niveau. Ou encore, le déblocage d’un montant de 150 millions d’euros sur 3 ans pour améliorer l’accessibilité des écoles, alors qu’avec près de 60.000 établissements ce montant correspond à peine à 800€ annuel!

La FAF déplore qu’à leur sortie, ni le Président de la République, ni les membres du gouvernement présents n’aient « vu » les dizaines de cannes blanches levées en guise d’appel.