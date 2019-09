Depuis 2007, le gouvernement Fillon s’attaque à l’accessibilité globale de l’espace public, un pilier de la « loi Handicap » du 11 février 2005. Après trois tentatives avortées de modification de la législation, le Président de la République s’apprête à promulguer dans les prochaines heures une proposition de loi supprimant l’obligation d’accessibilité des bâtiments neufs. Au nom des cinq millions de personnes en situation de handicap et de leurs familles, la Fédération des APAJH appelle le Président de la République à ne pas promulguer la « loi Paul Blanc » qui porte atteinte aux droits des citoyens en situation de handicap. Ce cadeau aux lobbies perpétue la politique de « discrimination d’État » à l’égard du handicap, qui avait conduit la Fédération des APAJH à saisir la HALDE le 16 février 2010.

La France doit être accessible à chacun et à tous au 1er janvier 2015, dans tous les aspects de la vie sociale (bâtiments, transports, lieux publics, espaces de loisirs…). Le 28 juin dernier, le Sénat adopte en deuxième lecture la proposition de loi de Paul Blanc, sénateur UMP des Pyrénées-Orientales, portant sur le fonctionnement des maisons départementales du handicap (MDPH). L’article 14 bis, amendement gouvernemental, de cette proposition de loi, accorde des dérogations sur l’accessibilité des bâtiments neufs fixée au 1er janvier 2015, ce qui constitue une grave violation du principe républicain de liberté de déplacement dans l’espace public.

Déjà en décembre 2009, le gouvernement Fillon avait tenté d’introduire cette dérogation sur l’accessibilité des bâtiments neufs dans le projet de loi de finances rectificative (article 53). En décembre 2009, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. La Fédération des APAJH rappelle que l’accessibilité universelle de l’espace public n’est pas une revendication catégorielle. Ce qui est bon pour le handicap est bon pour l’ensemble de la société française, pour chacun et pour tous.

Cette possible décision du Président de la République, à moins d’un an des élections présidentielles, constituerait une grave régression démocratique en privant les personnes en situation de handicap de leur pleine et entière citoyenneté.

La Fédération des APAJH s’élève contre la liquidation de ce pilier de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », violant les principes constitutionnels d’égalité de traitement des citoyens.

Signez l’Appel de l’APAJH sur Médiapart :

