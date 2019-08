La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) s’engage aux côtés de Handisport

La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) a annoncé la signature d’une convention de mécénat avec la Fédération Française Handisport. La FHP s’engage ainsi à favoriser l’emploi des personnes handicapées dans ses propres établissements et à œuvrer pour changer le regard sur le handicap.

Selon les termes de cette convention, Handisport délèguera un représentant chargé de diffuser des informations sur son action dans les 1.250 cliniques et hôpitaux privés que représente la FHP et notamment dans les établissements de soins de suite et de réadaptation. Les patients auront ainsi directement accès à l’ensemble des informations relatives aux sports proposés par Handisport aux personnes handicapées physiques ou encore les déficients visuels ou auditifs : où s’inscrire, à quel prix, avec quel matériel, quels sont les clubs, le calendrier des manifestations…

Depuis sa création, la Fédération Française Handisport s’est donné pour objectif d’encourager les personnes handicapées à pratiquer une activité physique à un niveau amateur, voire en compétition.

« En tant que représentant des cliniques et hôpitaux privés, nous ne pouvons que soutenir cette action et informer les patients de nos établissements, en particulier ceux qui suivent une rééducation fonctionnelle, des possibilités offertes par Handisport pour mieux se réinsérer dans la vie, et la société en général, via la pratique d’une activité sportive», souligne Jean-Loup Durousset, président de la FHP.

Pour sa part, Gérard Masson, président de la Fédération Française Handisport, déclare : « Nous croyons aux vertus du sport qui peut non seulement être utilisé dans un objectif thérapeutique pour la rééducation des personnes handicapées physiques mais qui permet également le dépassement de soi. Dans ce sens, nous sommes en symbiose avec les établissements représentés par la FHP et notamment ceux de soins de suite et de réadaptation qui se sont donné pour mission de préparer et faciliter la réinsertion familiale, sociale et professionnelle de leurs patients ».

Au sein de la FHP, la Confédération des Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR-FHP) regroupe 410 établissements hospitaliers privés de soins de suite et réadaptation.

A propos de la FHP

La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) regroupe l’essentiel du secteur privé en France, soit quelque 1.250 cliniques et hôpitaux privés, qui assurent chaque année la prise en charge de 8 millions de patients, sans aucune distinction économique et sociale.

Près de 200.000 personnes y travaillent, dont 130.000 salariés (personnels de soins, administratifs et techniciens) et 40.000 médecins. Ils assurent :

• 60% des interventions chirurgicales et 75% de la chirurgie ambulatoire en France

• 40% des traitements anticancéreux

• 2 millions de passages dans 134 services d’urgence

• un accouchement sur trois

• 20% des hospitalisations psychiatriques

• 30% des soins de suite et de réadaptation en France