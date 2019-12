La FÉDÉEH : des actions pour l’emploi des jeunes handicapés

Le mercredi 16 novembre 2011, de 13h45 à 15h15 (accueil 13h30) à la Halle Carpentier (Paris 13e), la FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une dynamique « Études et Emploi avec un Handicap ») présentera les actions que ses bénévoles mettent en oeuvre, avec l’appui opérationnel de quelques grands partenaires (Ministère, associations, entreprises), pour l’emploi des jeunes handicapés.

Si les jeunes handicapés sont de plus en plus nombreux à atteindre ou à pouvoir prétendre à des études dans l’enseignement supérieur et à un emploi stable, bien souvent, leur parcours reste plus précaire que pour les jeunes dits « valides ». Parallèlement, encore marginales il y a quelques années, les associations étudiantes sont de plus en plus nombreuses à vouloir agir toute l’année dans le champ du handicap.

Forte de ce constat, la FÉDÉEH s’est créée il y a un an et demi pour rassembler en son sein ces jeunes acteurs, handicapés ou non, et leurs principaux partenaires (établissements supérieurs, structures spécialisées, experts) afin d’encourager et soutenir leurs engagements bénévoles en faveur du

continuum entre enseignement secondaire, enseignement supérieur et premier emploi stable.

Tutorat d’élèves handicapés, temps conviviaux « handi-valides », réseau social d’entraide et d’émulation entre jeunes handicapés, Handicafés© «étudiants et jeunes diplômés », parrainage de jeunes étudiants, de chercheurs d’emploi, d’entrepreneurs handicapés… les étudiants de la FÉDÉEH et quelques grands partenaires opérationnels sont heureux de vous présenter leur programme Handinamique pour l’égalité des chances des jeunes handicapés.

Avec les témoignages d’acteurs engagés :

· bénévoles : présidents d’associations étudiantes, jeunes diplômés et étudiants handicapés,

· personnalités : M. Eric BLANCHET, Directeur général de LADAPT,

M. Philippe van den HERREWEGHE, Délégué ministériel à l’emploi et à l’intégration

des personnes handicapées auprès de l’Education nationale,

Mme Danielle DERUY, Directrice générale du groupe AEF,

· chargés de mission handicap d’entreprises handinamiques.

Ces témoignages seront précédés (13h30-13h45) d’un café d’accueil et d’une présentation en avantpremière

du site internet de la FÉDÉEH : « Le portail étudiant du handicap »