La Fassad Una 47 a fêté ses cinquante ans

La Fédération des Associations de services et de soins à domicile, Fassad, regroupe quarante-trois Assad réparties sur tout le territoire lot-et-garonnais et compte 2000 salariés et 500 bénévoles chargés de la partie administrative. Chacune d’entre elles gère ses employés et ses activités, en fonction des demandes des personnes ayant sollicité une aide à domicile, au nombre d’environ dix mille foyers, composés de personnes âgées, malades en sortie d’hospitalisation, handicapées, mais aussi couples avec ou sans enfants, retraités, salariés… Les domaines d’interventions des Assad : l’aide aux activités sociales, l’aide à la personne, l’entretien du cadre de vie, les soins infirmiers, le dépannage, bricolage, le portage de repas, le transport de personnes.