La e-valise médicalisée en milieu rural, une première en France pour lutter contre la désertification médicale

Eric Ciotti, député et Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, a remis onze valises de télémédecine aux médecins ruraux du haut pays, en présence de Jacques Schweitzer, président du Conseil départemental de l’ordre des médecins. Porté par le Conseil général, ce projet innovant intitulé « téléexpertise dans les cabinets médicaux » a été labellisé en août 2006, dans le cadre du pôle d’excellence rural « Santé et technologie ». Une première en France pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural.

En effet, les Alpes-Maritimes sont le seul département français à doter les médecins libéraux ruraux de valises de téléexpertise. Véritable assistant médical, elle permet de réaliser au cabinet ou au domicile des patients des examens médicaux (cardiaque, pulmonaire, dermatologique et sanguin). De plus, grâce à sa connexion aux réseaux de télécommunications (internet, lignes satellite), les médecins peuvent bénéficier de l’expertise de spécialistes hospitaliers, 7j /7 et 24 h /24. En effet, en cas de doute le médecin peut transmettre de façon sécurisée, les images d’un électrocardiogramme au service cardiologie de l’hôpital Pasteur, et bénéficier en urgence et en direct de l’avis d’un spécialiste. Les résultats d’autres examens, comme ceux d’une plaie, sont donnés en différé.

Derrière la téléexpertise se cache une valise



Simple d’utilisation, ce matériel se compose d’un ordinateur portable, doté d’une carte 3G, et des équipements suivants : électrocardiogramme, tensiomètre, oxymètre, spiromètre, micro bilan biologique et caméra haute définition et d’une webcam, permettant la visioconférence, les téléconsultations…

Sur les 30 généralistes libéraux ruraux, 11* ont choisi de bénéficier de cette valise mise à disposition gratuitement par le Conseil général (choix validé par le Conseil de l’Ordre des médecins et la Faculté de médecine).

L’avantage d’un diagnostic à distance

Cette rapidité d’intervention facilite la prise de décision et la conduite à tenir selon la pathologie. Autre avantage de ce nouveau mode de transmission, et pas des moindres, éviter au patient des déplacements longs et pénibles souvent inutiles.

Le coût global de ces valises de téléexpertise s’élève à 184 000 €, financé à 70% par le Département.

A l’occasion de la présentation des valises de téléexpertise, M. Eric CIOTTI, rappellera les mesures incitatives mises en place par le Conseil général, pour favoriser l’installation et le maintien des professionnels de santé en milieu rural : aides financière (installation médecins) et technologiques (maisons de Santé rurales).

Le Conseil général participe à hauteur de 50 % aux dépenses d’installation des cabinets médicaux des médecins, infirmiers, sages femmes, dentistes et kinésithérapeutes.

Dans le cadre du pôle d’excellence rurale, est prévue la création de cinq maisons de Santé rurale à Valderoure, Guillaumes, Roquesteron, Tende et Breil-sur-Roya. Dotées d’équipements à la pointe de la technologie, elles doivent permettre aux habitants de bénéficier sur place des services d’une équipe médicale pluridisciplinaire : médecin généraliste, cardiologue, dentiste, psychologue, orthophoniste, dermatologue, infirmier… Elles sont dotées d’équipements à la pointe de la technologie.

* Breil-sur-Roya, Guillaumes, Isola, Roquebillière, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Tende, Valberg, Valderoure et Villars-sur-Var.