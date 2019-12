La dynamique sociale de WebSourd intéresse l’Europe

WebSourd, en tant qu’acteur du Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES), était présent aux côtés de Michel Barnier à la conférence interne sur le développement de l’entrepreneuriat social en Europe, le 25 mai dernier.

Comme le soulignait Michel Barnier, membre de la commission européenne chargé du Marché intérieur et des Services, lors de la conférence du 30 mars dernier organisée à Bruxelles par le MOUVES, l’entrepreneuriat Social est l’un des 12 leviers proposés dans le « Single market act », acte pour le marché unique destiné à Relancer l’économie en Europe et créer des emplois.

Ce 25 mai, une conférence interne à la commission européenne faisait suite à ce travail, avec pour objectif de faire connaître le marché de l’entrepreneuriat social, de concevoir une politique adéquate et concertée pour aider à son développement dans l’Union Européenne.

La coopérative WebSourd, représentée par son directeur général François Goudenove, faisait partie des 5 entrepreneurs sociaux sélectionnés pour participer à la conférence.

Dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’entreprise WebSourd fait plus que jamais figure d’exemple significatif et représentatif pour illustrer de manière tangible la notion d’entreprenariat social.

Dans son édito sur mouves.org, François Goudenove rappelait récemment que « c’est au niveau européen que se trouvent désormais les leviers pour changer d’échelle » et que les entrepreneurs sociaux de tous les pays européens doivent s’unir pour proposer de nouveaux moyens pour combattre la crise.

La prochaine étape sera déterminante : le 18 novembre prochain aura lieu à Bruxelles une grande conférence sur le thème de l’économie solidaire et de l’entrepreneuriat social.

Il s’agira de proposer aux états membres et au parlement européen des actions concrètes.

WebSourd sera présent mais d’ici là, les acteurs locaux se mobilisent et le groupe d’adhérents du MOUVES en Midi‐Pyrénées se réunira plusieurs fois pour engager ce travail préparatoire.

WebSourd

Fondée par la Fédération Nationale des Sourds de France (reconnue d’utilité publique) et l’Union Régionale des Coopératives de Midi‐Pyrénées et Languedoc‐Roussillon, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif toulousaine WebSourd est un acteur majeur dans le développement national de l’accessibilité et la citoyenneté des sourds, via les technologies de l’information et la langue des signes française (LSF).

Son action fédère un grand nombre de partenaires, publics ou privés, s’inscrit dans une dynamique forte, tant sur le plan

National qu’européen, et repose sur la mutualisation des ressources et la capitalisation humaine (création d’emplois, de nouveaux métiers, formation, etc.).

Animée aujourd’hui par une équipe de plus de 30 salariés dont la moitié de personnes sourdes, WebSourd gère un portail

d’information entièrement bilingue (LSF/Français), propose un service de traduction en LSF et commercialise des

services de Visio-Interprétation à distance pour les Etablissements Recevant du Public, pour les professionnels sourd, et

les entreprises.