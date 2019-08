La DRESS publie un rapport sur l’état de santé des français

Le 12 février dernier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a rendu public son rapport sur l’état de santé de la population en France. Ses conclusions : Les Français sont globalement en meilleure santé que leurs voisins européens. Mais ils sont aussi confrontés à trois défis majeurs pour leur santé : l’allongement de l’espérance de vie, le développement des maladies chroniques et la persistance des inégalités de santé. Il souligne ainsi la nécessité d’une évolution du système de santé actuel.

• L’allongement de la durée de la vie

Les Français vivent plus vieux, avec une espérance de vie de 85,4 ans pour les femmes (+ 1,6 année en 10 ans) et de 79,2 ans pour les hommes en 2014 (+ 2,5 années en 10 ans), parmi les plus élevées d’Europe, qui appelle une prise en charge adaptée.

• La progression des maladies chroniques

S’ils vivent de plus en plus longtemps, les Français souffrent davantage de maladies chroniques, conséquences directes du vieillissement de la population : entre 2010 et 2012, le cap des 3 millions de Français atteints de diabète a ainsi été franchi.

• La persistance des inégalités de santé

Les inégalités sociales influent encore largement sur l’état de santé de la population : les enfants d’ouvriers ont 10 fois plus de chances d’être obèses que les enfants de cadres, les cadres vivent 10 années de plus que les ouvriers sans limitations fonctionnelles…