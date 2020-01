La DMLA soignée par injections

Un million de français sont touchés actuellement par la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), un chiffre qui hélas sera amené à doubler dans les 35 années à venir en raison du vieillissement de la population. La DMLA est une atteinte de la macula, la zone centrale de la rétine qui autorise la vision des détails et permet notamment la lecture, la conduite, etc… La DMLA entraîne la perte progressive de la vision centrale en laissant subsister intacte la vision latérale. La forme « sèche » de DMLA représente 85 à 90 % des affections, elle est la moins grave. La forme « humide » est provoquée par la formation de vaisseaux sanguins anormaux sous la macula. La forme « humide » est la plus grave, avec un risque de perte majeure de la vision.

D’autres facteurs, à côté de l’âge, sont à l’origine de la DMLA : le tabac, l’obésité, l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie. Une alimentation carencée en antioxydants (vitamines C, E, A, zinc, lutéine) et en acides gras polyinsaturés (oméga 3) favorise également la survenue de la DMLA.

La forme dite « sèche » de la maladie est traitée par des antioxydants, par contre la forme dite « humide » qui amène une perte rapide de la vision exige une prise en charge soutenue.

Jusqu’en 2007, les traitements proposés aux patients étaient la photocoagulation laser et la photothérapie dynamique , mais les résultats n’étaient pas vraiment à la hauteur des espérances. A l’heure actuelle, des molécules antiangiogéniques permettent de bloquer la formation de nouveaux vaisseaux et de stabiliser ainsi la vision et même de l’améliorer. Ces nouveaux médicaments sont administrés directement dans l’œil par injection. Le traitement exige 3 injections mensuelles et un suivi régulier pour dépister une éventuelle récidive ou une réactivation de la maladie. Dans ce dernier cas, les patients reçoivent une injection tous les mois et grâce à ce traitement ils peuvent conserver une bonne vision.

Dans un avenir assez proche d’autres molécules et d’autres modes d’administration auront une durée d’action plus longue et, pour le confort des malades, entraîneront une diminution du nombre d’injections.

(source Viva)