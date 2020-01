La Diversité et l’Entreprise », thème de la 2e édition du Forum des diversités : Diversité 09

L’association Toléde (Tolérance et Education), association citoyenne et indépendante à but non lucratif qui a pour vocation la promotion d’une citoyenneté responsable et la valorisation du dialogue des cultures et des diversités (ethniques, religieuses, sexuelles, handicaps, genre, âges), organise la seconde édition du forum Diversité 09 sur le thème : La Diversité et l’Entreprise. Cet événement gratuit et ouvert à tous, se veut être un lieu d’échanges et de débats privilégiés entre des acteurs de terrain, et ceux qui font et vivent la diversité au quotidien : associations, institutions, entreprises, écoles, etc. En invitant le grand public et plus particulièrement les jeunes à participer aux tables rondes et aux ateliers, Diversité 09 entend apporter des réponses et des solutions concrètes aux problématiques soulevées.

Un programme participatif et culturel : pendant deux jours, les 9 et 10 novembre 2009, se succéderont des conférences plénières et des ateliers, le tout rythmés par des intermèdes artistiques crées en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité.

Au programme, cinq plénières thématiques animées par des personnalités de renom (Dounia Bouzar, Michelle André, Hélène Carrère d’Encausse, le Rabin Pauline Bebe, Richard Descoing…) mais aussi des animations culturelles avec notamment du slam, de la danse, des interventions de ligues d’improvisation, des projections de films sur la diversité avec en avant première le film « D’une seule voix » de Xavier de Lauzanne.

À voir également, une exposition photos de portraits mettant en scène l’ouvrage Uniques & Divers conçu par l ‘association toléde et réalisé par Fabien Lemaire et Benoît Gauthier qui sera disponible en librairie le 4 novembre.

Par ailleurs, des ateliers de conseil en recrutement en partenariat avec l’IMS-Entreprendre pour la Cité, et de formation aux premiers secours avec l’association ASTREE seront animés en continu durant les deux jours du forum.

Diversité 09 s’ouvrira par l’intervention du Ministre du Travail, Xavier Darcos le lundi 9 novembre. Roselyne Bachelot, la Ministre de la santé et des Sports, sera présente le mardi 10 novembre.

Information et inscription sur www.diversite09.com

Diversité 09 se tiendra au Forum des Images (2 rue du Cinéma – Paris 1er), tout près du Forum des Halles.