Engagée sur la question du handicap depuis les années 90, le secteur de la distribution a matérialisé son engagement par un accord signé en 2006. Aujourd’hui, la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) fait un bilan plutôt positif, mais continue de se mobiliser car, malgré l’obligation légale d’emploi de 6%, 900 entreprises de plus de vingt salariés ne comptent toujours aucun travailleur handicapé. En savoir plus : www.fcd.asso.fr