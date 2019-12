La Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Île-de-France (DRASSIF) organise les Assises régionales Alzheimer les 5 et 6 octobre 2009

Avec 135 000 Franciliens de soixante-cinq ans ou plus atteints de la maladie d’Alzheimer, l’Îlede-France est la région la plus touchée de France. Afin d’assurer la prise en charge des malades, la région dipose de structures à caractère sanitaire et médico-social. Dans le champ sanitaire, les structures agissent dans le cadre de filières gériatriques territoriales offrant un parcours de soins adapté à chaque personne. Ainsi, on compte, notamment, trente-deux hôpitaux de jour gériatriques et gérontopsychiatriques, plus de quarante unités de soins de longue durée, trente-neuf équipes mobiles de gériatrie et près de vingt réseaux de santé gérontologiques… Il faut souligner également la place majeure des médecins libéraux (généralistes et spécialistes) qui sont souvent les premiers interlocuteurs des personnes malades etde leurs familles.

Dans le champ médico-social, la région dispose de plus de cent lieux d’information ou de coordination gérontologique ; deux cent services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; près de si cent établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (accueillant pour la plupart des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) ; deux cent établissements offrant près de huit cent cinquante places d’accueil de jour et près de sept cent places d’hébergement temporaire aux personnes âgées atteintes de la maladie.

Dans le cadre du plan national Alzheimer 2008-2012, de nouvelles structures ont été créées à titre expérimental en Île-de-France :

• Trois maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer pour favoriser l’articulation entre les acteurs assurant la prise en charge des malades.

• Quatre équipes spécialisées à domicile pour apporter une prestation nouvelle de « soins d’accompagnement et de réhabilitation ».

• Deux plateformes regroupant une palette d’actions de répit et d’accompagnement pour les aidants familiaux. L’objectif est de redonner du temps aux aidants et de favoriser ainsi le maintien de la vie sociale et relationnelle tant pour les personnes malades que pour leurs aidants.

L’organisation des Assises entre dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Alzheimer au niveau régional ; l’objectif étant de mieux informer et de répondre aux besoins des Franciliens. Les échanges s’articuleront autour de trois grands thèmes :

• Dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, comment mieux identifier les compétences respectives des différents intervenants et organiser leurs relations pour qu’ils agissent, ensemble, de façon complémentaire et efficace ?

• Quelles sont les recherches menées en Île-de-France : la recherche médicale (active au travers de l’AP-HP et de deux CMRR*), la recherche en soins (en

progression constante) et la recherche en sciences humaines et sociales (moins développée à l’heure actuelle).

• Cette dernière porte sur les dimensions et les conséquences individuelles et sociales de la maladie d’Alzheimer, touchant les personnes malades ainsi que les aidants familiaux, bénévoles et professionnels.

• Quelles aides aux aidants pour permettre aux familles de comprendre la maladie et ses conséquences et de participer à la prise en charge de leur parent malade ?

L’information, la formation et les solutions dites « de répit » diversifiées (accueil de jour, hébergement temporaire, vacances organisées,…) composent la palette de ces aides.

*CMRR : Centre Mémoire de Ressource et Recherche

Lundi 5 et mardi 6 octobre 2009 à l’Espace Charenton, à Paris.