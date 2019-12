La dictée d’ELA partout en France

Pour la 6e année consécutive, l’association ELA va transformer une journée ordinaire d’école en élan de solidarité. Dans toute la France, des centaines de milliers d’élèves découvriront le texte original de l’écrivain Guillaume Musso destiné à sensibiliser le plus grand nombre aux leucodystrophies, ces maladies dégénératives du cerveau et à penser aux enfants malades. Car au‐delà de l’exercice d’orthographe, il s’agit surtout d’un temps d’échange et de solidarité.



L’association souhaite créer des moments forts d’échanges entre professeurs, élèves, familles et parrains d’ELA, mais aussi avec toutes les personnalités qui vont lire la dictée.

Un temps fort symbolique réunira à Paris :

‐ Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, qui parraine l’opération

‐ Guillaume Musso, écrivain et auteur de la 6e dictée d’ELA

‐ Guy Alba, président de l’Association ELA

Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)

Fondée en 1992, ELA regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques orphelines qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux central. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent atteints de ces terribles maladies toujours incurables. Depuis sa création, l’association a financé 317 programmes pour un total de 25,2 millions d’euros. Aider la recherche est une priorité. Plusieurs essais thérapeutiques concernant des enfants atteints de leucodystrophies ont été lancés au cours de cette année. C’est la première fois en 17 ans d’engagement associatif que de telles initiatives voient le jour. L’espoir des familles n’a jamais été aussi fondé.

