La Dépendance doit relever de l’Assurance Maladie

Les ministres en charge de la Solidarité, Xavier Bertrand et Valérie Létard, ont présenté un plan « visant à instaurer un droit universel à un plan personnalisé de compensation pour l’autonomie ».

Ce plan prévoit les mesures suivantes :

o Récupération sur succession en matière d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie servie aux personnes âgées. On en reviendrait ainsi au scandaleux système de l’ancienne PSD (Prestation Spécifique Dépendance).

o Menace implicite de récupération sur succession en ce qui concerne l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) servies aux handicapés dépendants, également concernés par le plan.

o Création d’une prise en charge de la dépendance à deux vitesses : les bénéficiaires auraient le « choix » entre une APA récupérable sur succession et une APA non récupérable, mais réduite.

o Livrer la prise en charge de la dépendance aux appétits du secteur privé marchand à but lucratif (assurances) sous l’égide de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) en organisant un « partenariat public-privé » avec les organismes de prévoyance individuelle et collective : assurances, mutuelles, etc.

o Accélérer la destruction des hôpitaux de proximité sous prétexte d’en faire des établissements pour personnes âgées.

Le CDTHED rappelle que :

o Le soi-disant déficit de la Sécurité Sociale provient d’un manque à gagner, et de frais indus, générés par la politique des différents gouvernements. Un exemple parmi d’autres : les exonérations diverses accordées aux entreprises depuis 1991 atteignent un total de 200,1 milliards d’euros en 2006, dont 31,2 milliards n’ont jamais été compensés.

Au nom de la défense des intérêts matériels et moraux des assurés sociaux handicapés, malades ou âgés, le CDTHED rappelle ses revendications, adoptées à l’unanimité lors de son Assemblée Générale du 15 mars 2008 :

o La dépendance ne doit pas servir de prétexte à la prolifération des contrats d’assurances du secteur marchand, ni non plus à la création d’un « 5ème risque » qui constituerait un véritable « cheval de Troie » pour démanteler la Sécurité Sociale à partir de la CNSA. La seule solution permettant de garantir à tous les assurés sociaux handicapés le DROIT véritable à une prise en charge égalitaire sur l’ensemble du territoire, c’est que l’Assurance Maladie prenne en charge la totalité des frais liés au handicap et à la maladie (y compris appareillages, aides techniques et humaines), à domicile comme en établissement, sans conditions d’âge ni de revenus – conformément aux principes de l’Ordonnance du 10 octobre 1945 qui précise : « Article 1 : L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. »

o Restitution immédiate à la Sécurité Sociale de la totalité des crédits dont elle a été privée depuis 1991 : exonérations de charges patronales, dettes de l’État, etc.

o Abolition du forfait hospitalier et du Forfait Long Séjour. Nos anciens ont cotisé toute leur vie à la Sécurité Sociale, ils ont droit à être pris en charge à 100 % lorsqu’ils doivent être hébergés en Long Séjours ou en maison de retraite médicalisée.

o Retrait de toutes les franchises médicales, lesquelles frappent en premier les personnes âgées et handicapées dépendantes.

o Abrogation de la loi scandaleuse du 15 juin 2004 instaurant la charité publique obligatoire (CNSA).

—

Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l’Égalité des Droits

CDTHED – 4, place des Jacobins – 38130 Échirolles – France

Téléphone : 04 76 84 62 95 – Courriel : contact@cdthed.fr

Site : http://www.cdthed.fr/