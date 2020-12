La demeure des rois

Listen to this article Listen to this article





Détenteur du label « Tourisme & Handicap » pour le handicap auditif, le château de Fontainebleau améliore au quotidien les conditions d’accueil de tous les publics. L’accès aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs est gratuit, hors visites commentées. Par ailleurs, le château participe chaque année aux Journées Tourisme & Handicaps.

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant sept siècles. Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, l’histoire de l’art et l’architecture françaises.

Visite libre

Les personnes à mobilité réduite peuvent se faire déposer en voiture à l’entrée du château en passant par la cour des Mathurins (accès face au théâtre municipal).

La visite des Grands Appartements leur est accessible.

Les visiteurs non-voyants sont autorisés à accéder au château accompagné de leur chien guide.

Pour les visiteurs malentendants, l’audioguide est compatible avec les appareils auditifs.

Visite guidée

Pour les personnes sourdes et malentendantes :

Des visites en langue française des signes sont proposées aux groupes.

Pour les personnes non-voyantes et mal-voyantes :

Deux visites sont disponibles :

– Les Grands Appartements du bout des doigts :

Visite des Grands Appartements permettant d’évoquer la résidence de chasse, le château Renaissance et la période Empire en alternant discours et découverte tactile.

– Un bronze de Primatice :

Visite, dans la galerie des Cerfs, qui permet de découvrir le château à la Renaissance via le travail du Primatice et la découverte tactile d’une ou deux de ses œuvres (L’Ariane endormie principalement).

Pratique

Plus d’informations au 01 60 71 50 75

