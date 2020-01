La vocation de la Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) est de coordonner les actions du ministère dans les différents domaines concernés par l’accessibilité : transports (terrestres, maritimes et aériens), cadre bâti, voirie, espaces publics, bâtiments ou équipements recevant du public. La DMA est rattachée au Secrétariat général du ministère.

Ses missions :

Inciter et coordonner les actions en faveur de l’accessibilité entre administrations et organismes publics ; sensibiliser les acteurs concernés par l’accessibilité et diffuser l’information auprès des maîtres d’ouvrage ; élaborer et mettre en cohérence les textes relatifs à l’accessibilité produits par les différentes directions d’administration centrale du ministère ; contribuer aux travaux de normalisation menés au niveau interministériel ainsi qu’aux niveaux européen et international ; développer le partage d’expérience pour valoriser les meilleures pratiques des acteurs.

Les collaborations au sein du ministère :

Pour son action, la DMA s’appuie sur le réseau scientifique et technique du ministère et sur le réseau des correspondants “Accessibilité” des Directions départementales des territoires (et de la mer) (DDT(M)).

Délégation ministérielle à l’accessibilité

Tour Voltaire

3ème étage

92055 La Défense CEDEX

Tel. : 01 40 81 21 22