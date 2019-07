La délégation du Sport Adapté présente aux Jeux paralympiques de Londres récompensée aux Trophées APAJH 2012

Forte du succès des Jeux paralympiques de Londres 2012, la Fédération Française du Sport Adapté, permettant à toute personne en situation de handicap mental ou psychique d’accéder à une activité physique et sportive, a reçu le trophée d’honneur lors de la 8ème cérémonie des Trophées APAJH.

La délégation FFSA était présente à cette cérémonie qui a eu lieu au Carrousel du Louvre, le lundi 19 novembre. En effet, Pascal Pereira-Léal, médaillé de bronze à Londres en tennis de table, Alicia Mandin, finaliste en 100 mètres brasse et Daniel Royer, finaliste en saut en longueur, ont obtenu cette récompense. Les membres de la délégation Sport Adapté ont reçu des mains de Madame Marie-Arlette Carlotti, Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, et Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH, le trophée d’honneur spécial cinquantenaire de l’APAJH. « C’est un honneur pour la FFSA que de recevoir ce trophée, synonyme de récompense au vu du travail réalisé pour notre réintégration aux Jeux Paralympiques et pour la reconnaissance du caractère de haut-niveau de nos cinq disciplines », confie Michel Chopinaud, Directeur Technique National de la FFSA. Ce trophée d’honneur salue le retour des sportifs déficients intellectuels aux Jeux paralympiques permettant leur médiatisation et luttant ainsi pour leur intégration sociale. La délégation Sport Adapté succède donc au film « Intouchables » récompensé en 2011. Cette cérémonie était également l’occasion de décerner des prix à des initiatives dans cinq catégories (ville citoyenne, accessibilité d’un service public, école et culture, sport et entreprise citoyenne). De nombreux artistes sensibilisés au handicap tels que la Troupe 1789, les amants de la Bastille, Laam, Lorie et Michael Miro ont animé la soirée.