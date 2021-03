Acteurs culturels et crise sanitaire : La culture est une création permanente

Ecouter article Ecouter article





Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur de la culture est mis à rude épreuve. Source de difficultés, cette situation démontre aussi que les acteurs culturels sont capables de déployer leurs ressources pour faire de la culture une création permanente qui s’adapte aux circonstances.

Par Pascal Parsat. En ces temps de restrictions sanitaires, nul n’ignore désormais le sort qui est fait à la culture. Certes les usagers, les spectateurs, visiteurs, lecteurs, praticiens… sont majoritairement frustrés. Mais il est un public plus encore atteint, celui de ceux qui font la culture et la création culturelle. Les lieux de diffusion, de programmation, de créations sont fermés aux publics, à cette heure sans agenda de réouverture. La mobilisation pour soutenir ce secteur est là, palpable, incontestable.

Certes,

Celles et ceux qui se préparent à devenir des professionnels dans le domaine de l’interprétation peuvent continuer leurs formations.

Celles et ceux qui se préparent à partager leur création avec leur public, peuvent répéter.

Les productions de programmes audiovisuels, de films sont au travail.

La situation pour les professionnels techniques est plus compliquée comme pour celle de beaucoup d’apprentis tous secteurs confondus.

Les porteurs de projets culturels pourtant ne s’en laissent pas compter, et s’organisent pour que le programme soit maintenu, et partagé !

Rien n’est simple. L’inquiétude est partout. C’est une évidence. Impossible de la minimiser.

Des mutations émergent face aux difficultés du secteur de la culture

Mais au-delà ?

Si l’on peut s’arrêter à cet état alarmant de la culture, pourquoi ne pas aussi observer les mutations qui émergent en rebond à la situation ?

Ainsi, dans l’audiovisuel des solutions inimaginables avant le confinement se développent.

Exemple :

Telle comédienne sur une série télé de grande écoute est contaminée par la Covid ? On confie le rôle ponctuellement à une autre comédienne, en lui substituant le visage de celle qui est remplacée.

Cela s’appelle le deepfake. Qu’est-ce donc que cela ?

Le deepfake ou hyper trucage, est une technique de synthèse d’images basée sur l’intelligence artificielle. Elle sert à superposer des fichiers audio et vidéo existants sur d’autres vidéos (par exemple : le changement de visage d’une personne sur une vidéo).

Une mission confiée au Youtubeur français French Faker alias Yanis. C’est lui qui intervient dans C’est Canteloup sur TF1.

Naturellement, les spectateurs ont été informés de cette intervention. L’enjeu, chacun l’aura compris, n’est pas ici de tromper mais de ne pas arrêter le tournage, de ne pas frustrer les téléspectateurs fidèles.

Autre exemple. L’incrustation de décors, de personnes dans des environnements virtuels se développe également pour pallier les présences empêchées, contraintes.

Tout autant la fabrication de décors réels.

Les interventions se font à distance, par écrans interposés. Gain de temps, d’argent, de productivité. Tenir quoi qu’il arrive !

Dans le spectacle, les programmations à distance soutenues par des chaînes de télévision de grande écoute se développent.

Certes, il n’y a pas la magie d’une œuvre partagée avec un public, mais il n’en demeure pas moins que la culture montre ici sa capacité à se réinventer, à rebondir, à tenir quoi qu’il arrive.

Prenons exemple sur le festival d’Avignon, sa programmation en octobre 2019 en compensation de celle annulée de juillet de la même année. Programmation 2020 – Une Semaine d’art en Avignon | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

Le même Festival qui permet sur son site de revoir des créations des éditions précédentes Vidéos | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

Le Festival Premiers plans, d’Angers qui propose une programmation en ligne à découvrir de chez soi. Festival Premiers Plans d’Angers

Etc.

Dans cette réinvention, un sujet qui peinait à s’imposer, émerge : l’accessibilité.

Quelle opportune réponse des lieux qui ne sont pas encore pleinement, pas du tout pour des raisons historiques, économiques, accessibles !

Tout autant, pour celles et ceux qui au-delà de l’accessibilité satisfaite ne pourraient pas davantage rejoindre les propositions artistiques, étant malades, dépendants, en structures ou à domicile ? N’ayant pas les moyens, l’habitude…

Et ce, avec ce plus que des solutions numériques permettent de rendre accessibles. Comme Greta pour les publics déficients visuels.

Pensée pour les spectateurs en salle, elle est peut-être une solution à d’autres écrans… Greta – Applications sur Google Play

Plus de films accessibles, cela reste une bonne nouvelle !



À cet effet, le CNC propose une liste de films adaptés aux cinéphiles avec un handicap sensoriel. https://www.cnc.fr/liste-films-accessibles_231943Liste films accessibles | CNC

Enfin, le Ministère de la culture a créé une plate-forme Culture chez nous, qui rediffuse des spectacles adaptés par l’association Accès culture Le théâtre chez soi | Culture chez nous

Une opportunité pour celles et ceux qui là aussi, hors période de confinement, ne se seraient pas rendus à ces spectacles qui leurs sont accessibles.

Les visites de musée en distanciel se multiplient, offrant à beaucoup une visite certes virtuelle, mais bien réelle de lieux et de leurs expositions qu’ils n’auraient sans doute jamais découverts…

Majoritairement gratuites, ces offres élargissent l’accès à la culture, enrichissent la culture de chacun et la découverte de nouvelles créations. Une opportunité pour accéder à la culture. Physiquement, sensoriellement.

Des initiatives émergent, comme celle conduite en Espagne pour tester les risques de spectacles avec public.

Une initiative qui sera reprise à Marseille en février prochain. Covid : après Barcelone, deux concerts-tests à Marseille en février (francetvinfo.fr)

On le voit, la culture avance malgré tout.

Demain sera enrichi de solutions inconnues jusqu’alors qui confirment leurs vertus durablement. Vous souhaitez aller plus loin pour découvrir des solutions d’accessibilité ?

Accueil | Paris&Co (parisandco.paris) OU Le Comptoir des Solutions

Audiens continue à s’investir pour soutenir les professionnels de la culture



Audiens, groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias s’investit sur ce sujet au bénéfice de l’innovation sociale :

· Son site Internet, sa plate-forme téléphonique, sont accessibles avec ses partenaires Accéo Tadéo et Facil’iti. Accueil – Groupe Audiens

· Retrouvez les témoignages et le programme du colloque Culture-Médias-Handicap, l’art de vivre ensemble L’art de vivre ensemble – Groupe Audiens

· Découvrez sa nurserie et son réseau HYPERLINK “https://www.audiens.org/solutions/la-nurserie-du-reseau-culture-et-innovation.html” Culture & Innovation La Nurserie du Réseau Culture & Innovation – Groupe Audiens

· Et parce qu’Audiens, le groupe de protection sociale de la culture, a dans ses gênes l’innovation, la solidarité et le partage, il n’est pas inutile de rappeler ses différentes mobilisations en ces temps inconnus, qui pour autant ne riment pas avec inactivité et attentisme.

· Ainsi, Audiens le média qui valorise les innovations et la création dans la culture Accueil – Audiens le média (audienslemedia.org)

· La Mission handicap du spectacle vivant et enregistré qui n’en fait pas moins sur sa page Facebook ou ses newsletters. Brèves – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr)

· Et parce que l’emploi reste un sujet prioritaire, sur le site de la Mission vous accéderez à des fiches métiers qui prennent en compte le sujet du handicap, son flyer accessible, des interviews de professionnels adaptées… Ressources Documentaires – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr)

Tout confirme que si la situation, est objet de grande inquiétude pour les professionnels de la culture pour se projeter, elle n’en demeure pas moins la démonstration que la créativité du secteur est un atout pour cultiver quoi qu’il arrive ses contemporains, en France comme ailleurs, avec ce plus insoupçonné de l’accessibilité !

Une culture qui s’adapte aux réalités à travers la création, n’offre-t-elle pas d’heureuses perspectives au bénéfice du plus grand nombre ?

Vivre ensemble, commence par le faire ensemble ! Une création de tous les instants à réinventer chaque jour !

