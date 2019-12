Cuisine pour tous : Deux ouvrages pratiques à découvrir

La cuisine pour tous Tome 1 et 2 : Deux ouvrages qui mettent la cuisine à portée de tous

L’art de cuisiner et le plaisir de concocter n’est pas réservé uniquement aux experts ! Rebecca, bénévole au sein de l’association les Papillons Blancs de Paris, et Adeline, designer de l’information, experte en conception universelle, le prouvent à travers leurs deux ouvrages : « La cuisine pour tous, tome 1 et 2 ». Depuis leur rencontre en 2014, elles conçoivent des livres de cuisine faciles à comprendre par le plus grand nombre, pour favoriser en chacun le plaisir de cuisiner, de recevoir et de gagner en autonomie.

Ces deux premiers ouvrages ont été testés par des usagers avant leur lancement officiel. Ils proposent des recettes simples et variées avec des entrées, des plats, des desserts et des cocktails de fruits.

« Le but est de rendre accessible la connaissance et le savoir de la cuisine car cuisiner n’est pas une évidence pour tout le monde, or, il est essentiel d’apprendre à se nourrir sainement, commentent-elles. L’objectif est aussi de favoriser l’autonomie, en permettant à des personnes accompagnées de cuisiner seules, sans dépendre d’une tierce personne. C’est également une manière d’apprendre à manger équilibré et sain ».

Le tome 1 comprend 10 recettes :

Smoothie

Tomates farcies

Soupe froide de légumes

Spaghettis bolognaise

Salade César

Quiche lorraine

Ratatouille

Gâteau au chocolat

Gâteau au yaourt

Tarte aux fraises

Le tome 2 comprend 9 recettes :

Tarte à la tomate

Salade grecque

Soupe de potimarron

Poulet curry-coco

Lasagnes

Gratin de courgettes

Rochers coco

Fondue au chocolat

Crêpes

À noter que ces deux livres sont rédigés en français Facile à Lire et à Comprendre (FALC). La typographie utilisée est « Luciole ». Elle a été co-conçue par le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle et des utilisateurs malvoyants.

Les illustrations et la mise en page ont été réalisées par l’Agence Adéquat, spécialisée en design et conception universelle.

Pour en savoir plus : http://cuisinepourtous.fr/commander-le-livre/