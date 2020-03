La CSMF menace d’appeler les médecins à augmenter le prix de la consultation

La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) indique dans un communiqué qu’elle est prête à demander aux médecins d’augmenter leurs honoraires unilatéralement faute d’accord avec l’assurance-maladie. Les généralistes seraient par exemple appelés à faire payer la consultation 23 euros au lieu de 22 euros.

La CSMF estime que « plusieurs engagements de la convention médicale signée en 2005 n’ont pas été tenus, en raison du blocage imposé depuis plus deux ans et demi par le gouvernement ».

Elle demande que « dès maintenant les mesures tarifaires engagées dans la convention et dans les avenants qui restent bloqués soient mises en œuvre », dont le passage de la consultation à 23 euros, car ces mesures sont « déjà entérinées [ et donc] plus négociables ». Si cette revendication n’était pas satisfaite, « les médecins libéraux n’auraient pas d’autre solution que de prendre eux-mêmes ce qui leur est dû conformément aux accords signés », conclut la CSMF. (source: viva)

www.csmf.org