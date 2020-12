La Croix-Rouge française soutenue financièrement par la CNSA pour moderniser sa filière d'aide et de soin à domicile.

Listen to this article Listen to this article





La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) s’engagent avec la filière domicile de la Croix-Rouge française. La CNSA verse 1 202 301 € à la Croix-Rouge française pour soutenir le développement de ses services d’aide à domicile destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées et accompagner la démarche qualité qu’ils ont engagée.

Signée pour une durée de deux ans, cette convention permettra de :

– Moderniser les systèmes d’information métier des services d’aide et d’accompagnement à domicile, grâce à la dématérialisation des dossiers et à la télégestion. Dotés d’ordinateur portable, les professionnels pourront désormais saisir depuis le domicile de la personne, les informations collectées lors de l’évaluation de ses besoins. La généralisation de l’utilisation d’un logiciel dédié améliorera la qualité du service rendu grâce au suivi de l’effectivité des prestations en temps réel (gestion des prises en charge, des plannings, de la facturation, du paiement des mandataires…).

– Améliorer l’organisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour renforcer la qualité du service rendu. La Croix-Rouge française poursuivra ainsi la structuration qu’elle a engagée depuis 2006. Pour aller au-delà du regroupement et de la mutualisation des services au niveau départemental, elle développera des Services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD).

– Accompagner les services d’aide et d’accompagnement à domicile dans leur démarche qualité et vers une certification AFNOR (NF X 50-056). Un service de soins infirmiers à domicile et un service d’aide et d’accompagnement à domicile sont déjà certifiés. Dans un premier temps, la Croix-Rouge française établira un état des lieux des actions qualité mises en œuvre par ses services. Puis elle proposera des formations à ses professionnels pour, à terme, aboutir à la certification.

– Améliorer l’accompagnement des nouveaux salariés et des contrats aidés dans le cadre de la valorisation des métiers du domicile, grâce à la formation de tuteurs et à un partenariat avec le Pôle emploi.

À propos de la CNSA

∞ Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

∞ Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit le handicap, en veillant à une répartition équitable des ressources

∞ Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : échange d’informations, mise en commun des bonnes pratiques entre les départements, soutien d’actions innovantes, développement d’outils d’évaluation, appui aux services de l’État dans l’identification des priorités et l’adaptation de l’offre.

∞ Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap.

En 2010, la CNSA gère un budget de 19,1 milliards d’euros (10,1 milliards destinés aux personnes âgées et 9 milliards destinés aux personnes handicapées).

À propos de la filière Domicile de la Croix-Rouge française

Les activités de la filière Domicile de la Croix-Rouge française permettent d’accompagner près de 65 000 personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient âgées, handicapées, malades ou dans une situation ponctuelle difficile. Dans les 39 départements où la filière domicile est implantée, les prestations réalisées s’inscrivent dans la recherche d’un continuum de service aide et soins favorisant le soutien à domicile dans le respect du libre choix des usagers et de leurs aidants naturels.

A propos de la DGCS

La nouvelle direction générale de la cohésion sociale (DGCS), mise en place en janvier 2010, résulte de la fusion entre la direction générale de l’action sociale (DGAS), le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), la délégation interministérielle à la famille (DIF), et la délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale (DIIESES). Les personnels mis à disposition de l’ancien délégué interministériel aux personnes handicapées (DIPH) rejoignent également la DGCS.

Créée en 2004, la CNSA est un établissement public dont les missions sont les suivantes :