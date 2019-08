La Croix-Rouge française dispense désormais des formations de moniteur en Sauvetage secourisme du travail (SST)

Depuis le 1er janvier 2011, la Croix-Rouge française, membre de l’Observatoire du secourisme en milieu du travail à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et membre de l’équipe pédagogique nationale de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), dispense des formations de moniteur en Sauvetage secourisme du travail (SST).

La prévention des risques, la sécurité, la santé, les premiers secours et le bien-être au travail revêtent pour les entreprises des enjeux majeurs. Ils représentent un levier de compétitivité et constituent l’un des fondements d’une entreprise « responsable ». La prise en compte de ces enjeux passe obligatoirement par la formation des acteurs de l’entreprise à la prévention des risques et aux premiers secours : risques psychosociaux ou liés à l’activité physique, Sauvetage secourisme du travail, rédaction du « document unique »,…

Jusqu’à présent assurées par les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), les caisses de l’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), les formations de moniteur en Sauvetage secourisme au travail (SST) et les recyclages de moniteur SST seront également prises en charge par les organismes de formation professionnelle et, notamment la Croix-Rouge française, qui seront progressivement habilités par le réseau Prévention.

S’appuyant sur 150 formateurs professionnels SST et 15 instructeurs professionnels SST, la Croix-Rouge française s’impose comme un acteur incontournable sur le marché du SST. L’association forme ou recycle chaque année plus de 70 000 salariés au SST pour le compte de plus de 10 000 clients.

Les formations peuvent être assurées de deux façons :

• Formation intra-entreprise

Les formateurs de la Croix-Rouge française se déplacent et dispensent la formation aux salariés directement dans les locaux de l’entreprise.

• Formation inter-entreprise

Les salariés sont formés dans l’un des 77 sites de formation de la Croix-Rouge. Présente sur tout le territoire grâce à ses 21 Centres régionaux de formation professionnelle, elle peut ainsi répondre efficacement à toutes les demandes partout en France