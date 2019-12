La Croix-Rouge alerte sur “l’enjeu majeur” de l’illettrisme en France

La Croix-Rouge alerte sur “l’enjeu majeur” de l’illettrisme qui touche plus de 3 millions de personnes en France, un sujet “laissé à l’abandon par les pouvoirs publics”, selon l’ONG. “La journée mondiale de l’alphabétisation du 8 septembre est l’occasion pour la Croix-Rouge d’alerter sur l’enjeu majeur de l’accès aux savoirs de base”, déclare l’ONG dans un communiqué.L’illettrisme “touche des personnes en difficulté, souvent désocialisées, pour ne pas dire exclues, à cause de leurs lacunes qui sont un réel handicap dans le processus d’insertion sociale”, est-il ajouté. D’après la Croix-Rouge, “seules les associations continuent à se mobiliser” autour de la lutte contre l’illettrisme qui est “laissé(e) à l’abandon par les pouvoirs publics”.

“Les moyens consacrés (…) sont en constante diminution et se limitent aux champs spécifiques des migrants et des personnes sans emploi alors que des populations et des publics très variés et parfois difficiles à identifier sont concernés”, ajoute le communiqué.

Cette semaine, le ministre de l’Education Luc Chatel a justement annoncé dans un communiqué avoir réuni les 30 correspondants académiques chargés de lancer des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme. M. Chatel a également souligné la nécessité de développer les partenariats avec les associations.

En mai dernier, il avait appelé à la “mobilisation nationale” contre ce “fléau inacceptable”.

D’après des chiffres de l’Insee, 3,1 millions de personnes sont illettrées en France, ce qui représente 9% de la population âgée de 18 à 65 ans. Ces personnes ont toutes été scolarisées en France ou dans un pays francophone mais ne maîtrisent pas les savoirs de base pour lire ou écrire. Les trois-quarts sont de langue maternelle française et plus de la moitié (57%) ont un emploi.

dif/mm/phc