La crise, une bonne occasion de recruter

Nous traversons tous la crise au travers d’une réalité qui nous est propre et qui nous impacte d’une manière très personnelle. Pour certains le coup est rude car les licenciements se multiplient et touchent toutes les couches de la population et toutes les zones géographiques.

Les personnes handicapées ne sont pas épargnées et quelques fois on leur propose un départ précipité à la retraite pour masquer un licenciement économique. Vous me direz, pourquoi ne seraient-elles pas logées à la même enseigne que les autres salariés ? Moi je trouve que la situation est particulière et mérite réflexion. Malgré la crise les entreprises conservent leurs obligations de recrutement et un objectif de 6 % de travailleurs handicapés. Quel paradoxe ! Mieux encore les entreprises qui sont sous accord conservent le budget lié à l’accord et doivent dépenser cet argent alors même qu’elles diminuent les actions et les recrutements, même si heureusement le maintien dans l’emploi garde un haut niveau.

Je crois que cette situation est une véritable opportunité pour les entreprises qui, voyant leurs effectifs baisser, trouvent là l’occasion de faire évoluer le pourcentage des personnes handicapées en leur sein. Pour celles qui ont en plus un budget issu de l’accord d’entreprise c’est le moment de communiquer, de recruter et d’atteindre voir de dépasser les 6 %. Une belle manière de rattraper le retard, de dépasser vos concurrents sur le terrain de la citoyenneté et de rendre aux personnes handicapées une place dans le monde du travail qu’elles méritent bien après des générations d’exclusion. Lors de la reprise il sera toujours plus facile de recruter des salariés ordinaires. Les personnes handicapées auront eu le temps de s’intégrer. L’égalité des chances est bien plus facile à mettre en œuvre quand on fait passer les plus faibles en premier.

Jean-Marc Maillet Contoz