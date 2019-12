La Creuse s’adapte aux touristes handicapés

L’Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Creuse vient de mettre en ligne une nouvelle brochure de promotion des hébergements labellisés « Tourisme et Handicap ». Retrouvez-la sur www.tourismecreuse.com (rubrique « brochures »).

Sept hébergements sont actuellement labellisés en Creuse ; ils ont fait l’objet d’une visite d’évaluation basée sur un cahier des charges détaillé, reprenant tous les éléments nécessaires à l’autonomie d’une personne handicapée.

Rappelons que le Label « Tourisme et Handicaps » est un label initié par le Secrétariat d’État au Tourisme, en collaboration avec les associations de personnes handicapées. La mise en oeuvre du label a été confiée au niveau national à l’association « Tourisme et Handicaps ».

Le label est attribué pour cinq ans et s’appuie sur une démarche volontaire des professionnels du tourisme qui souhaitent s’engager à assurer à leur clientèle handicapée un accueil de qualité et des équipements accessibles à tous.

Il a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte des quatre types de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel). À noter également la mise en ligne d’un site web régional dédié aux établissements de la région labellisés : www.tourisme-handicaps.boonzai.com