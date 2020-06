La course des héros : l’évènement de toutes les causes

Le 26 juin 2011 aura lieu la deuxième édition de la Course des Héros au Parc de Saint Cloud. L’objectif de la Course des Héros est de courir au profit de la cause de son choix et de collecter 1M€. Plus de 50 associations et ONG y participent, dont la CROIX ROUGE, l’UNICEF, Action Contre la Faim, SOS VILLAGES D’ENFANTS, les BLOUSES ROSES, MEDECINS SANS FRONTIERES, SOL EN SI, CARE, Laurette FUGAIN, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, TERRE DES HOMMES…

La 2e édition de la COURSE DES HEROS, qui se déroulera le 26 juin 2011 au Parc de Saint Cloud (92), est le porte drapeau et le pionnier du mouvement du sport solidaire. Cet événement incarne une nouvelle forme de pratique sportive : faire du sport au profit des autres.

Il est la vitrine de la solidarité française et rassemble les principales associations et ONG françaises au sein d’un seul et unique événement.

Faire du bien à son corps et faire du bien aux autres.

Ce retour au « Coubertinisme » nous renvoie à une perception sociale et solidaire du sport. On ne court plus uniquement pour soi mais on le fait également pour les autres.

C’est un nouveau moyen qui permet à chacun de bénéficier, le temps d’un événement, d’une véritable médiatisation autour d’une association et ainsi de la faire connaître au plus grand nombre et de mobiliser ses réseaux sociaux au profit de cette cause.

La Course des Héros est une course à pied d’un nouveau genre qui permet à des dizaines d’associations caritatives de récolter des dons grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

En effet chaque participant doit collecter la somme de 300 euros au profit de la cause de son choix, pour pouvoir courir sous ses couleurs. Une fois les dons réunis, les « Héros du quotidien » viendront courir 6 kms, le 26 Juin prochain La Course est organisée au départ du parc de Saint Cloud.

Plus d’informations sur www.coursedesheros.fr.

Lors de sa première édition, le 6 juin 2010, la Course des Héros a permis de collecter plus de 300.000 euros en réunissant 7200 personnes dont plus de 600 coureurs. Pour cette seconde édition, l’objectif est d’atteindre 1.000.000 euros de dons et de réunir plus de 1500 coureurs.

Rendez-vous le Dimanche 26 Juin 2011 dès 10h30 au Parc de Saint Cloud (Métro Pont de Saint Cloud – Ligne 10).

Rejoignez la communauté des Héros et invitez vos amis sur :www.facebook.com/coursedesheros

Vidéo de la Course des Héros 2010 (intégration sur un site web possible)

www.oneheartchannel.fr/index.php?page=player_ohc&vid=1421

La 2e édition de la COURSE DES HEROS, qui se déroulera le 26 juin 2011 au Parc de Saint Cloud (92), est le porte drapeau et le pionnier du mouvement du sport solidaire. Cet événement incarne une nouvelle forme de pratique sportive : faire du sport au profit des autres.

Il est la vitrine de la solidarité française et rassemble les principales associations et ONG françaises au sein d’un seul et unique événement.

Faire du bien à son corps et faire du bien aux autres.

Ce retour au « Coubertinisme » nous renvoie à une perception sociale et solidaire du sport. On ne court plus uniquement pour soi mais on le fait également pour les autres.

C’est un nouveau moyen qui permet à chacun de bénéficier, le temps d’un événement, d’une véritable médiatisation autour d’une association et ainsi de la faire connaître au plus grand nombre et de mobiliser ses réseaux sociaux au profit de cette cause.

La Course des Héros est une course à pied d’un nouveau genre qui permet à des dizaines d’associations caritatives de récolter des dons grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

En effet chaque participant doit collecter la somme de 300 euros au profit de la cause de son choix, pour pouvoir courir sous ses couleurs. Une fois les dons réunis, les « Héros du quotidien » viendront courir 6 kms, le 26 Juin prochain La Course est organisée au départ du parc de Saint Cloud.

Plus d’informations sur www.coursedesheros.fr.

Lors de sa première édition, le 6 juin 2010, la Course des Héros a permis de collecter plus de 300.000 euros en réunissant 7200 personnes dont plus de 600 coureurs. Pour cette seconde édition, l’objectif est d’atteindre 1.000.000 euros de dons et de réunir plus de 1500 coureurs.

Rendez-vous le Dimanche 26 Juin 2011 dès 10h30 au Parc de Saint Cloud (Métro Pont de Saint Cloud – Ligne 10).

Rejoignez la communauté des Héros et invitez vos amis sur :www.facebook.com/coursedesheros

Vidéo de la Course des Héros 2010 (intégration sur un site web possible)

www.oneheartchannel.fr/index.php?page=player_ohc&vid=1421