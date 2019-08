La cordée du Mont Rose

Olivier Balez, illustrateur et auteur de BD, raconte l’histoire de son frère Éric, atteint par un MICI (Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin), particulièrement douloureuse et handicapante.

Ce frère, magicien à ses heures, a réussi à masquer son mal, avant d’être obligé de l’affronter publiquement. Avec un groupe de patients, également atteints de MICI, une expédition pour gravir le Mont Blanc se prépare… La BD raconte la vie d’Éric et l’aventure humaine de cette expédition. Ce récit personnel est porté par une sincérité et une émotion à fleur de peau. L’histoire d’un petit frère admiratif de son grand frère malade. C’est la vie dans une famille qui porte le secret d’un handicap stigmatisé (« une histoire de pipi caca »), expliqué avec précision et pudeur à la fois.