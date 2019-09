Les droits de l’Homme, comme celui des personnes handicapées sont aujourd’hui défendus par des Lobbies présents dans les instances internationales, comme c’est le cas en Europe. Ce sont ces Lobbies, dont fait parti le Forum Européen des Personnes Handicapées à qui nous devons les plus grandes avancées citoyennes dans chacun des pays de l’Europe. Ceux -ci doivent ensuite mettre en application sur leur territoire les directives européennes. C’est le cas pour la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées qui donne un cadre précis des droits des personnes handicapées dans chacun des pays de l’Union Européenne. Cette nouvelle Convention est juridiquement contraignante et constitue un Traité international sur les Droits Humains qui entre dans le mécanisme des Droits Humains de l’ONU. C’est la première Convention à avoir été adoptée au cours de ce siècle et la première à avoir été signée depuis 16 ans. Les pays ratifiant cette Convention s’engagent au niveau international, à mettre en œuvre les dispositions de ce texte juridique.

Pourquoi une nouvelle Convention était nécessaire ?

En théorie, toutes les Conventions existantes, sur les Droits Humains, couvrent les personnes handicapées, mais la réalité est bien souvent différente. Cette nouvelle Convention ne crée pas de nouveaux droits pour les personnes handicapées. Son but est d’inclure toutes les actions que chaque pays doit entreprendre afin de garantir que les personnes handicapées peuvent bénéficier des mêmes droits que tout autre citoyen.

Quel en sera l’impact ?



L’adoption de cette Convention met pleinement les personnes handicapées à l’agenda des Droits Humains. L’adoption de la Convention consacre le changement de paradigme, de la charité aux droits, du modèle médical vers un modèle social de Droits Humains. Les personnes handicapées ne sont plus considérées comme des patients ou des victimes ; elles sont des personnes qui ont des droits, et un réel rôle à jouer dans la société.

La Convention devrait avoir comme corollaire, la révision de toutes les législations, politiques et programmes existants, afin de s’assurer qu’ils sont conformes avec les dispositions de la Convention. Et également, une nouvelle législation dans de nombreux domaines.

Quand la Convention sera-t-elle obligatoire ?

La Convention est entrée en vigueur en mai 2008 suite à sa ratification par au moins 20 Etats. Ensuite, la Convention n’est applicable dans un pays que si ce pays l’a lui-même ratifiée.

L’Union Européenne et la Convention de l’ONU

Chaque Etat membre doit ratifier la Convention pour qu’elle devienne obligatoire dans ce pays. La Communauté Européenne a signé la Convention en tant qu’Etats partie, mais elle n’a pas signé le protocole additionnel à cause la pression exercée par quelques Etats membres.

C’est la première fois, depuis sa création due l’UE signe une Convention de l’ONU. Il s’agit d’un pas en avant important puisque cela signifie que tous les programmes, Directives et Règlements européens, existants comme futurs, devront être conformes ave la Convention.

Que se passe-t-il si un Etats ne respecte pas la Convention ?

Les Etats qui ont ratifié la Convention devront régulièrement informer le Comité d’experts indépendants, des mesures prises pour l’implémentation de la Convention. Le Comité sera chargé de mettre en exergue les manquements d’un Etat, dans la mise en œuvre de la Convention, et de faire des recommandations qui s’avèreraient pertinentes d’un point de vue politique.

A quoi sert le Protocole facultatif ?



Avec la Convention, un Protocole facultatif a également été adopté, qui demande à être ratifié séparément. Les Etats signataires qui ratifient le protocole facultatif acceptent que leurs ressortissants puissent porter plainte devant le Comité d’experts, lorsque la Convention a été violée, et qu’ils ont déjà essayé, sans trouver satisfaction, toutes les procédures juridiques nationales. Ces Etats acceptent aussi que Comité puisse lancer une enquête relative à la violation des Droits Humains.

Quel est le rôle des organisations de personnes handicapées dans ce processus ?



Les organisations de personnes handicapées ont joué un rôle crucial dans le processus de négociations, et cela continuera d’être le cas pour assurer la mise en œuvre et l’application de la Convention.

Les organisations de personnes handicapées doivent être impliquées dans les actions de mise en œuvre de la Convention., tant que ces dernières qu’elles soient au niveau national ou international, joueront aussi un rôle fondamental dans le suivi et pourront ainsi influencer les travaux du Comité d’experts.

Source FEPH