La Conférence des gestionnaires dénonce « des engagements insuffisants de la part du Gouvernement et un débat tronqué »

La 2ème Conférence nationale du handicap qui s’est déroulée mercredi 8 juin, en présence de nombreux membres du gouvernement et des acteurs du champ du handicap, s’était donnée pour ambition de faire le bilan des actions entreprises depuis 2005, dans un contexte d’insatisfaction générale des associations d’usagers et de gestionnaires. Malgré les propositions du Chef de l’Etat, en fin de journée, relatives à la création de postes en Entreprises adaptées (EA) et à la scolarisation des enfants handicapés, la Conférence des gestionnaires déplore le manque d’engagement formel des pouvoirs publics sur un certain nombre de leurs préoccupations ainsi que l’absence réelle de débat.

– De trop nombreux problèmes, soulevés pas les associations gestionnaires, restent encore sans solution, estime la Conférence des gestionnaires dans un communiqué :

En dehors de l’engagement de Nicolas Sarkozy de créer 3 000 postes en Entreprises adaptées (EA) sur 3 ans pour les personnes handicapées, de nombreuses questions restent aujourd’hui sans réponses.

Baisse des crédits alloués aux associations, frein sur les programmes de création de places, restriction pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, précarité et baisse de l’attractivité des métiers du secteur… autant de sujets, objets de maintes alertes de la part des associations gestionnaires d’établissements et de services pour personnes handicapées, pour lesquels aucun engagement formel n’a été pris pas le Chef de l’Etat.

– Concernant les programmes de création de places : le Président s’est félicité des 26 000 places autorisées depuis 3 ans. La Conférence des gestionnaires tient à rappeler qu’il ne s’agit pas de places effectivement créées : si des autorisations ont été données, les financements afférents n’ont pas forcément suivi. En 2012, nous serons donc toujours bien loin des 50 000 places promises par le Chef de l’Etat.

-Concernant les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) : les travailleurs

handicapés en ESAT sont apparus comme les grands absents de cette deuxième conférence nationale du handicap. La conférence des gestionnaires demande des mesures concrètes, notamment en termes de créations de places, rappelant que de nombreux jeunes sortant d’Instituts médicoéducatifs (IME) se retrouvent en rupture de prise en charge faute de places en ESAT.

La Conférence des gestionnaires est La Conférence des Organisations et des Fédérations Nationales regroupant des associations gestionnaires, prestataires de services pour personnes handicapées.