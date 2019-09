La compagnie Tatoo à Coulommiers le 4 mai

La compagnie Tatoo propose début mai à Coulommiers une représentation de son spectacle « 2SF Rétrospective » et une exposition photo.





2SF-RETROSPECTIVE

2009 est l’année du quatrième volet de danse intégrée de la Compagnie TATOO. « 2SF-Rétrospective » est un pas de 5 regroupant une danseuse sourde, une danseuse paraplégique et 3 danseurs valides. 2SF est un regard sur l’évolution chorégraphique de la Compagnie à travers ses différentes créations. Pièce sans prétention aucune, 2SF continue à avoir un regard satirique et humoristique sur l’exclusion, le recherche d’identité, la valorisation de la personne, la discrimination sexuelle et physique, pour pointer du doigt les travers de l’Humain par une mise en scène décapante et peu sérieuse. Mais blague à part, comme tous les Super-héros que nous admirons tant par leur particularité, prenons nos différences et sublimons-les…

Le 4 mai à 20h30 à la Sucrerie 77 avenue du Général Leclerc 77120 COULOMMIERS. Tarifs : Plein 16Euros – Réduit : 10Euros Réservations par téléphone au 01-64-03-88-09 ou mail off.tourisme@coulommiers.fr

Exposition photos « 10 ans de danse inclusive avec la Compagnie TATOO »

Du 3 au 12 mai à la Bibliothèque municipale (Avenue Georges Pompidou 77120 COULOMMIERS), le photographe Philippe Moulu exposera ses photos pour fêter « Les 10ans de danses inclusives de la Compagnie Tatoo ». Cette exposition est née de la rencontre entre un photographe, Philippe MOULU, militant pour l’intégration du handicap au sein de l’association « Sans Tambour Ni Trompette » et d’une chorégraphe, Florence MEREGALLI, qui grâce et avec les différences de ses danseurs a su valoriser le handicap avec dynamisme et humour. A tel point qu’une fois plongé dans cet univers, on ne sait plus qui du spectateur ou du danseur est réellement en situation de handicap ! L’objectif de ces photos est de sensibiliser le plus large public possible à l’extraordinaire travail réalisé par les acteurs-danseurs, pour gommer leurs différences et nous proposer un spectacle de très haut niveau. Le vernissage est prévu le 3 mai à 18h30.

Retrouvez une page complète sur la compagnie Tatoo dans le numéro mai-juin du magazine Handirect