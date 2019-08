Comment faire parler ceux qui ne le peuvent pas, alors qu’ils ont une vie intellectuelle normale et des milliers de choses à dire ?

Une approche humaine naturelle

Cette question se pose depuis des générations, peut-être même des siècles. Il fallait faire quelque chose : l’homme ne peut se satisfaire de regarder le ciel face à pareil obstacle. L’évolution des sciences humaines, ces dernières décennies, a offert à de nombreuses personnes une vision certes parfois très relative, mais aussi très nouvelle et très pertinente, de la psyché humaine, et de la perception de la réalité du monde et de son interprétation de chaque individu.

La communication, le marketing, la prospection commerciale sont des domaines majeurs de notre société, dans lesquels on ne peut jamais affirmer « toucher juste » à tous les coups. Mais qui oserait remettre en question ces approches ?

Nous sommes toujours face à des cas uniques et, dans la psychologie comme dans la psychanalyse, tout n’est que théorie et rien n’est mathématiquement modélisable. Les jeux de hasard, quels qu’ils soient, sont portés par l’Etat alors même que c’est une tromperie magistrale (mais qui rapporte des milliards d’euros chaque année). Le rêve existe alors, rares sont ceux qui entrent en guerre contre ces jeux de hasard.

Nous sommes dans le monde de la subjectivité et, pourtant, nous étudions ces disciplines, nous les faisons évoluer et nous y croyons, alors même qu’au début du 19ème siècle, cela relevait de la fantasmagorie, de l’impensable ou de l’irréel. Des hommes sont morts pour avoir osé défendre des théories qui, bien après leur mort, se sont avérées exactes.

Je commence par une telle introduction car le sujet nécessite toutes les précautions et les opposants à la communication facilitée sont nombreux. Je dois vous ouvrir l’esprit sur le fait que la société est constituée de milliers de choses et d’approches subjectives et, sans aller jusqu’à l’astrologie (qui représente aussi une économie reconnue), nous devons reconnaître que tout n’est pas cartésien dans cette société et que c’est aussi ce qui en fait la force et la richesse.

Avec la main de l’autre

Je vous explique maintenant ce qu’est la communication facilitée : face à l’impossibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit, des personnes handicapées se font accompagner par des aidants qui leur donnent la possibilité d’écrire ce qu’elles souhaitent, via un traitement de texte. Le principe consiste, pour le facilitant, à prendre la main de la personne handicapée et à lui faire parcourir un clavier d’ordinateur : lorsque le facilitant sent que la main est en accord avec une touche, il appuie, le tout réalise des mots puis des phrases qui représentent ce que la personne handicapée souhaitait dire à cet instant. La ou les phrases écrites sont validées oralement par la personne handicapée.

C’est donc bien le facilité, qui très souvent ne sait ni lire ni écrire, qui écrit les textes avec l’aide de la main du facilitant. Il faut donc un niveau relationnel extrêmement puissant et une sensibilité très forte pour être dans ce type de relation d’aide. Les détracteurs argumentent sur le fait que l’on peut donc faire dire ce que l’on veut à la personne aidée. C’est pourquoi je vous renvoie à mon introduction. Je veux que l’on n’oublie pas que les textes sont validés verbalement, mot par mot, la rédaction une fois terminée. Les facilitants habitués vous diront que, même au cours de l’écriture, le facilité résiste et exprime avec son visage son désaccord lorsque le mot utilisé n’est pas le bon. Une pratique régulière est donc recommandée.

Cette approche, largement répandue en Europe et dans le monde, donne des résultats étonnants : des personnes, jusque-là coupées du monde, deviennent épanouies, rieuses, curieuses, au contact facile. Deux des plus célèbres livres écrits avec cette technique sont ceux de Paul Melki qui, dès l’âge de 13 ans, a pu s’exprimer sur lui, sur sa vie, ses sentiments, ses frustrations, ses rêves,… Alors que l’écriture du livre a été facilitée par de nombreuses personnes, le style et l’énergie restent identiques de la première à la dernière page. De nombreux parents se sont mis à la communication facilitée pour entrer en contact avec leur enfant et lui permettre de s’exprimer.

Aujourd’hui, il existe des associations qui proposent d’accueillir ces personnes sans voix pour leur ouvrir les portes de l’expression écrite et de la communication. L’une d’elle, « Doigt qui Parle Voix Ecrite », se situe à Lyon et, chaque mois, elle organise des ateliers à destination des proches, des familles, mais aussi des professionnels qui accompagnent au quotidien des personnes lourdement handicapées. L’un des grands résultats est que la communication peut aussi s’établir entre les personnes handicapées de l’association.

Permettre l’expression

Alors, que dire de plus de cette technique, si ce n’est qu’elle est fondamentalement humaine et qu’elle a changé la vie de centaines de personnes ? Bien sûr, il peut y avoir des dérapages, mais dans quels domaines sont-ils inexistants ? Le plus important est illustré par ce témoignage de pratiquants habitués : «Elle leur permet d’exprimer des sentiments profonds, des émotions, leur avis sur telle ou telle chose, d’analyser ce qu’elles ont vécu avant de pouvoir s’exprimer, tout en gardant un jardin secret.»

En conclusion, il faut garder à l’esprit que cette approche de facilitation de l’expression évolue, tout comme la manière de l’aborder. Laissons aux porteurs de cette aventure humaine le temps de faire toutes leurs preuves et à ces personnes handicapées la chance de pouvoir s’exprimer, même si c’est « avec la main de l’autre ». (JMMC)

Association « Doigt qui Parle Voix Ecrite »

Contact : Mme Guiffray-Serve 06 25 08 83 79 ou DPVE@laposte.net