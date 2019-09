La commande vocale au volant, une réalité Pimas

Dans la série des évolutions pour une conduite plus sûre et plus fluide, Pimas vient de sortir la commande vocale au volant. Ce produit de haute technologie, d’une fiabilité incontestable, se couple à la télécommande à onze fonctions fixée au volant. La commande vocale offre aux personnes qui souffrent d’une faible mobilité d’un ou des membres supérieurs la possibilité de donner des ordres au véhicule.

Soyez rassuré, il ne s’agit pas encore de dire à votre véhicule : « tourne à droite », « tourne à gauche » ou « freine !», mais plus simplement « essuie glace », « klaxon », « clignotant gauche », « clignotant droit » , etc. Le nombre d’ordres est illimité pourvu que le véhicule soit récent et bénéficie du multiplexage, c’est-à-dire d’un réseau informatisé qui relie les différentes fonctions aux commandes du tableau de bord.

Ce dispositif va changer la vie de nombreuses personnes qui, jusqu’alors, devaient souvent avec une seule main, réaliser la totalité des manipulations nécessaires à la conduite, tout en gardant le volant en main et en conservant une attention extrême à la route.

Ce dispositif apporte un gain réel en matière de sécurité de tous et son installation est relativement simple et son prix plus que raisonnable en rapport de ce qu’il apporte au conducteur, à ses éventuels passagers et aux autres usagers de la route.

Pour plus de renseignements, appelez le 04 78 80 91 67