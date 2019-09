La CNSA organise ses 1ères Rencontres scientifiques sur l’autonomie

Ces Rencontres ont pour thème l’évaluation de la situation et des besoins des personnes en perte d’autonomie, quel que soit leur âge ou l’origine de leur handicap. L’évaluation des besoins individuels de compensation des personnes en perte d’autonomie est un thème de travail central à la CNSA.

Sesmissions en la matière visent à améliorer les dispositifs d’évaluation des besoins des personnes et s’inscrivent dans un objectif de convergence des modes d’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La CNSA, appuyée par son Conseil scientifique, a engagé différents travaux, menés avec et auprès d’experts, chercheurs, professionnels de terrain, décideurs, élus, personnes âgées et personnes handicapées et aidants dont les conclusions seront présentées lors du colloque. Ils portent sur :

• la définition de la notion d’évaluation ;

• les pratiques et la fonction d’évaluation ;

• les outils et démarches d’évaluation des besoins de compensation ;

• la place de la personne en perte d’autonomie et de son entourage ;

• les systèmes d’information : recherche et développement d’une compatibilité entre le GEVA (guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées) et d’autres outils existants;

• l’expérimentation d’outils et démarches d’évaluation (le système de mesure de l’autonomie fonctionnelle en Dordogne, le logiciel GEMAPA dans la Creuse par exemple).

Ces résultats techniques pourront être comparés aux pratiques européennes (suédoise, espagnole, allemande, luxembourgeoise) et nord-américaines et enrichis de réflexions d’ordre philosophique grâce aux interventions d’Agata Zielinski ou Martyne-Isabel Forest.

Le programme est consultable sur le site Internet dédié à la manifestation

http://www.ptolemee.com/cnsa