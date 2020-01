La CHA et l’ANPIHM indignés

La Coordination Handicap et Autonomie – Vie Autonome France (CHA) et l’Association Nationale Pour l’Intégration des Personnes Handicapées (ANPIHM) ont manifesté conjointement leur indignation devant les nouvelles mesures gouvernementales “qui vont pénaliser tout particulièrement les personnes déjà confrontées à de grandes situations de handicap”. “Il en est ainsi , explquent Jean-Pierre Ringler – président de la CHA – et Vincent Assante – président de l’ANPIHM -, du montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés toujours en dessous du seuil de pauvreté alors que M. Nicolas Sarkozy avait indiqué, lors la campagne présidentielle, qu’elle augmenterait de 25 % durant le quinquennat.”

Pour lea CHA et l’ANPIHM, “Il en est de même en ce qui concerne la suppression de l’abattement partiel des cotisations patronales pour les personnes employant des salariés à domicile. Les personnes en situation de dépendance vitale, qui sont les employeurs directs de leurs auxiliaires de vie, indispensables à leur maintien à domicile, sont touchées de plein fouet par cette mesure.

Pour les personnes nécessitant une aide 24 heures sur 24, la suppression pure et simple de cet avantage social est la chronique d’une catastrophe annoncée. Elle va entraîner une hausse insoutenable des dépenses engagées pour leur vie à domicile, sans garantie aucune d’une augmentation parallèle du montant de la Prestation de Compensation du Handicap, alors que les Conseils généraux sont actuellement sous perfusion en matière de dépenses sociales. Depuis plusieurs années, les personnes nécessitant une aide constante ou quasi-constante subissent déjà les hausses cumulées des cotisations salariales et patronales, sans revalorisation automatique de leur PCH (celle-ci ne bénéficiant pas de l’indexation), les obligeant à une réduction progressive des salaires versés à leurs accompagnants. Souspayés, ceux-ci finissent par quitter leur poste, ce qui précarise encore la situation de ces personnes, et menace encore un peu plus leur sécurité et leur vie.”

Aussi, la Coordination Handicap et Autonomie – Vie Autonome France et l’Association Nationale Pour l’Intégration des Personnes Handicapées demandent solennellement au Président de la République et au Gouvernement de retirer ces nouvelles dispositions qui freineront considérablement l’insertion sociale des intéressés, menacent leur vie à domicile et qui constituent en outre un manquement total aux principes d’égalité des droits, de participation et de citoyenneté contenus dans la loi du 11 février 2005, vidant entièrement de son sens la notion de même de « Solidarité nationale ».