À travers cet ouvrage, Jean-Pierre Royol, docteur en psychologie clinique s’appuie sur trente ans d’expérience pour encourager les lecteurs à dépasser leurs préjugés et à remettre en question tout ce qu’ils croyaient acquis sur le sujet de l’autisme. « Mon court écrit tient d’une expérience, celle d’une rencontre avec des enfants, adolescents et adultes autistes, commente-t-il. Ce sont des visages, des regards, des larmes mais aussi tant de sourires et de complicités qui surgissent dans mes pensées dès que j’entends parler d’eux à travers des discours aujourd’hui assez répandus parfois desséchés et généralistes ». « La cause de l’autiste », éditions Dorval, 44 pages, 13 euros.