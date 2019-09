La carte européenne de stationnement réservé entre en vigueur au 1er janvier

Au 1er janvier 2011, la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, créée en 2005, entre en vigueur. Les anciens macarons Grand invalide civil (GIC) et Grand invalide de guerre (GIG) ne seront donc plus valables. Les bénéficiaires de ces macarons désormais périmés doivent donc demander les nouveaux exemplaires à leur Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH). La délivrance est automatique.

Ces cartes sont délivrées à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit significativement et de manière durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou quand ce handicap nécessite le recours à une tierce personne pour ses déplacements. Le macaron permet notamment aux titulaires ou à la personne qui le conduit d’utiliser les places réservées (et aménagées) aux véhicules des personnes handicapées.

L’usage de ces places de parking sans le macaron coûte le plus souvent 135 euros.

La liste des Mdph est disponible sur le site http://informations.handicap.fr En cas de problème dans l’obtention du macaron, la Fnath propose un accompagnement dans les démarches nécessaires :

www.fnath.org