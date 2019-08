La carte européenne d’Assurance maladie, pour des remboursements santé en Europe

Les voyageurs qui partent en vacances dans l’un des 27 pays de l’Union européenne pourront se faire rembourser leurs frais de santé en utilisant la carte européenne d’Assurance maladie (CEAM). Cette carte fonctionne également en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Elle permet la prise en charge des services médicaux nécessaires par les services publics de santé des pays concernés. Elle est disponible gratuitement, et reste valable pendant un an.

Cette carte européenne d’Assurance maladie (CEAM) garantit que les voyageurs sont bien assurés en France. Chaque membre de la famille, y compris les enfants, doit posséder sa propre carte.

Les modalités de prise en charge varient selon les pays évoqués. Par ailleurs, d’autres pays ont signé une convention avec la France, qui permet de bénéficier sur place d’une prise en charge des dépenses santé. L’Assurance maladie recommande de se renseigner à ce sujet.

Cette carte européenne peut se commander à partir de son compte ameli sur le site de l’Assurance maladie, Ameli.fr, ou en téléphonant au 36 46. Le guide de prévention “Le pack voyageur” peut aussi se commander gratuitement. Il comprend des conseils santé à appliquer dans différents types de pays étrangers.

Ceux qui restent en France pendant leurs vacances doivent penser à prendre leur carte Vitale dans leurs valises. S’ils consultent un autre médecin que leur médecin traitant durant cette période, ils bénéficieront d’un remboursement normal.

Site : www.ameli.fr