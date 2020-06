La capitale accessible aux personnes handicapées en un clic sur parisinfo.com

Lors du Forum de l’accessibilité les visiteurs ont pu découvrir que le site parisinfo.com, fer de lance de l’information touristique à Paris, présentait désormais plus de 1 050 hôtels, restaurants, sites culturels ou encore services accessibles aux personnes handicapées dans la capitale et en Ile-de-France. Les visiteurs en situation de déficience motrice, visuelle, auditive ou mentale peuvent trouver sur un site de référence unique l’ensemble des renseignements sur l’offre adaptée.

Prendre des transports en commun accessibles ou un taxi spécialement équipé ? Trouver facilement des services d’accompagnement à la personne ? Faire du shopping, prendre un verre ou visiter un musée accessible ? Parisinfo.com apporte aux visiteurs en situation de handicap toutes les informations touristiques parisiennes et les services accessibles nécessaires à un voyage adapté réussi. Ceci en un seul clic dans la sous-rubrique « Personnes handicapées » de chaque grande catégorie du site (« Hôtels et hébergements », « Restaurants et cafés », « Musées et monuments », « Transports et plans », « Shopping et mode » et « Excursions et balades » et « Paris pratique »).

Chacune de ces sous-rubriques dédiées valorise les sites labélisés Tourisme et Handicap* auxquels s’ajoute une sélection d’établissements dont l’accessibilité a été évaluée. La personne handicapée peut ainsi juger de l’adoption de l’établissement en fonction de ses propres besoins… Fonctionnel et pratique, le site permet une recherche par déficience (motrice, visuelle, auditive, mentale). Une version anglaise sera disponible à partir du mois de Juin 2010.

L’objectif premier de cette nouvelle approche est de proposer un guichet unique d’information pensé pour les visiteurs franciliens, français et étrangers en situation de handicap. L’Office répond ainsi à la forte progression du nombre de demandes de renseignements adaptés observée depuis 2008.

Afin que les informations sur le sujet soient elles aussi le plus accessible possible, dès 2011, la nouvelle version du site parisinfo.com sera elle-même accessible, conforme aux normes W3C (contenus adaptés aux déficiences sensorielles et mentales : documents audio, grossissement des polices, modification des couleurs, etc.).

Les personnes handicapées représentent 11 % de la population française. A l’échelle de Paris, ils représentent l’équivalent du marché italien, 3ème clientèle internationale pour la destination.

* Le Secrétariat d’Etat au Tourisme a mis en œuvre une “Démarche Qualité” pour l’accueil des personnes handicapées en partenariat avec les professionnels du tourisme et les associations représentant le monde du handicap. Cette mission a été déléguée à l’association Tourisme & Handicaps, créée le 28 février 2001.