La Bretagne vous attend

Si vous partez du côté de la Bretagne et du Morbihan, le gîte Rand’Eau Pour Tous vous accueille afin de vous reposer en toute tranquillité, entre deux balades ou randonnées. Ouvert toute l’année pour les familles et groupes de dix personnes maximum, il est labélisé Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences. D’une surface de 170m², cette grande bâtisse lumineuse est construite sur un terrain clôt de plus de 3500m². Vous pourrez en profiter pour découvrir la région, avec son incontournable Pays d’Oust à Brocéliande, ses légendes Arthuriennes, le canal de Nantes à Brest, sa campagne haute en couleur en toute saison, ses petites cités de caractère, comme Rochefort-en-Terre ou encore Malestroit et Lizio… Brigitte et Jean-Yves vous offrent un gîte récent, indépendant, confortable et spacieux; entièrement de plein pied avec vue et accès au canal de Nantes à Brest.

Si vous souhaitez plus d’information ou même réserver, rendez-vous sur le www.gite56.com.