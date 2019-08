La Belgique prive ses handicapés de culture

On apprend que rien n’est prévu par la loi belge en matière de politique de prix des spectacles, pas plus que d’aménagement public (théâtres, salles,…). Ce constat est tout aussi flagrant en Wallonie qu’en Région bruxelloise et si certaines normes spécifiques sont néanmoins imposées, elles s’appliquent uniquement aux nouvelles constructions ou aux infrastructures qui font l’objet de rénovations importantes. En Flandre, la situation est bien pire puisqu’il n’existe aucune réglementation spécifique.

Plaintes et recommandations

En 2007, le CECLR a reçu trente et une plaintes concernant le secteur des loisirs, de la culture et du tourisme: ascenseurs hors service ou interdits d’accès, places inconfortables ou mal situées, manque d’information sur la réservation des sièges aménagés… A la suite de ces plaintes, des recommandations ont été adressées aux autorités fédérales et régionales, ainsi qu’aux services d’incendie. Elles suggèrent notamment l’application de tarifs préférentiels en cas d’absence d’aménagements suffisants, l’instauration de normes de sécurité plus drastiques et la mise en place de mesures incitatives pour améliorer l’accès aux salles.