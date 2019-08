La Banque Populaire Val de France rend accessibles ses services à distance aux personnes sourdes et malentendantes

Banque Populaire Val de France met à disposition de ses clients sourds ou malentendants un service leur permettant d’entrer en relation téléphonique avec ses e-agences et son centre de relation clients.

En France, 6 millions de personnes sont en situation de handicap auditif (source : enquête ministérielle « Le Handicap Auditif en France »). Ce nombre va croître inexorablement sous l’effet du vieillissement de la population et de l’augmentation des nuisances sonores (baladeurs, concerts, discothèques…) qui entraînent une perte de l’acuité auditive, notamment chez les 15/30 ans. Parmi les personnes souffrant d’une déficience auditive profonde ou totale :

– 10 à 15 % communiquent en langue des signes,

– 85 à 90% ne connaissent pas la langue des signes ; elles s’expriment oralement et lisent sur les lèvres de leurs interlocuteurs.

Une réalité qui a incité la Banque Populaire Val de France à prendre en compte l’intégralité des modes de communication des personnes sourdes et malentendantes en leur rendant accessibles ses 3 e-agences et son centre de relation clients. Grâce au partenariat avec la société ACCEO, elle propose ainsi aux personnes sourdes oralisées de pouvoir s’exprimer à l’oral avec le conseiller et de disposer d’un retour en transcription instantanée des propos de celui-ci grâce à une technologie sans égal. Elle met à la disposition des personnes sourdes signantes une expertise en interprétation en Langue des signes française (LSF) acquise dans l’environnement bancaire et assurance depuis plus de 5 ans.

Pour accéder au service, l’ordinateur du client doit être équipé d’une webcam et d’un microphone en fonctionnement. Il accède au service par un clic sur l’icône du site internet de la Banque. Le client choisit alors son mode de communication :

– La visio-interprétation en Langue des Signes Française : il entre en relation avec un opérateur de visio-interprétation, qui traduit alors la conversation en LSF pour le client et en français pour le conseiller,

– La Transcription Instantanée de la Parole (TIP) : il entre en relation avec un e-transcripteur qui retranscrit en temps réel les réponses du conseiller Banque Populaire.

Ce service adapté de mise en relation est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi (hors jours fériés).