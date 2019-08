La 7e édition du Mois Extra Ordinaire de Paris a débuté

Du 14 mai au 15 juin 2015, la Ville de Paris organise la 7e édition du Mois Extra Ordinaire de Paris, événement qui a pour but de mettre à l’honneur les échanges entre personnes en situation de handicap, le tissu associatif, les acteurs publics et privés, et le grand public à travers des festivités ludiques.

Ainsi, pendant 30 jours, de nombreuses animations auront lieu dans tous les arrondissements de la capitale, avec notamment un festival de deux jours qui se tiendra les 14 et 15 mai sur les berges de Seine au Port du Gros Caillou. Au programme : Théâtre participatif, initiation au graphisme, à la création de site internet et au codage informatique, ateliers cuisine, compostage, agriculture urbaine, maquillage…

Parmi les autres temps forts du Mois Extra Ordinaire :

– « Le printemps extra-solidaire », place des Abbesses du 12 au 17 mai de 10h à 20h

Pour cette 6e édition du « Printemps Solidaire », l’ESAT Ménilmontant a rassemblé sur la

place des Abbesses tout le savoir-faire et le savoir-être des travailleurs en situation de handicap. A cette occasion, leurs productions artisanales seront à l’honneur et les participants pourront mettre leur créativité à l’épreuve lors d’ateliers de découverte et d’initiation à la céramique.

– Découverte du musée du Quai Branly en LSF, le 16 mai à 14h30

Le Musée du Quai Branly propose une visite d’une heure en langue des signes (sur réservation). Tarif plein 8 €, tarif réduit 6 €.

– La Cérémonie des Trophées de l’accessibilité 2015, au Centquatre, le 19 mai de 18h à 22h

Depuis 2010, les Trophées de l’accessibilité, organisés par « Accès pour tous », récompensent des initiatives et des réalisations exemplaires qui favorisent l’accessibilité universelle.

– Représentation de théâtre « Parle plus fort ! », au Centre d’animation Jean Verdier (10e), le 20 mai à 15h30. C’est au centre d’animation Jean Verdier que les Parisiens, petits et grands, sont conviés à assister à un spectacle de sensibilisation joué à la fois en français et en langue des signes.

Lui, est jeune et intelligent. Il vient de trouver du travail dans une entreprise. Il est bien sûr heureux, mais inquiet, car il est sourd et ne parle qu’en langue des signes. Elle, est secrétaire dans l’entreprise et en connait tous les rouages. Elle est de nature joyeuse et un peu gaffeuse, ce qui l’amène parfois à être maladroite dans son rapport aux autres. C’est lors de situations souvent drôles, parfois difficiles, mais toujours positives, qu’ils vont devenir complices. Également avec le public…

– L’atelier « Heure du conte », les 27 et 30 mai, et les 10 et 13 juin

L’atelier « Heure du conte » en LSF et en français oral, se tiendra à la bibliothèque Chaptal

(9e). Cet atelier accueille petits et grands pour leur raconter et leur montrer des histoires.

Les mercredi 27 mai et 10 juin à 10h15 : 2-4 ans. 16h : 5-8 ans. Les samedi 30 mai et 13 juin à

11h00 : 2-4 ans.

– « L’énergie des couleurs », au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, le 27 mai à 14h30

Le Musée d’art moderne de la Ville de Paris propose un atelier sensoriel et familial à destination des enfants en situation de handicap mental ou psychique, autour d’une visite dans laquelle les couleurs viennent réveiller les émotions et multiplier les perceptions du corps. Grâce au wutao et au yoga, enfants et adultes apprendront à percevoir l’énergie des nuances et des contrastes. Par la suite, la création d’un mandala personnalisé sera proposée en atelier afin de redécouvrir les bienfaits méditatifs du coloriage. 9

– Représentation de « Liliom » (de Freenc Molnár) avec audio-description et visites tactiles du décor, aux Ateliers Berthier (17e), le 31 mai à 14h

Pour cette fin de saison, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, en partenariat avec Accès Culture, propose un spectacle en audio-description. Liliom de Ferenc Molnár, mis en scène par Jean Bellorini, sera présenté aux Ateliers Berthier dans le 17e. Dans cette représentation sur le ton du conte, le personnage de Liliom tourne en rond sur le manège de la fête foraine en exposant son charme canaille aux rêves des jeunes filles. Il voudrait aimer, mais à la place de cela il blesse et tourne mal. Pour la première fois, l’Odéon-Théâtre de l’Europe et Accès

Culture proposent de découvrir les décors de ce spectacle dans le cadre d’une visite tactile, une heure avant les représentations en audio-description.

– « Nous sommes tous des enfants extra-ordinaires », MDPH de Paris (9e), le 4 juin à 10h

La Maison départementale des personnes handicapées est un lieu unique de service public, associant toutes les compétences impliquées aujourd’hui dans l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. La MDPH de Paris ouvrira ses portes à des enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés dans les écoles Simplon et Saint-Isaure pour échanger sur le handicap.

– Art perceptuel par les artistes extra-ordinaires, Patronage Laique Jules Valles (15e), le 4 juin à 19h

L’association Autisme, Piano et Thérapie Educative – La musique pour tous (APTE) travaille pour rendre possible l’égalité d’accès à l’art et à la culture. Par le biais de la musique, et plus particulièrement du piano, l’APTE aide les personnes autistes à communiquer, interagir et à prendre conscience de leur être et de leurs émotions. La Ville de Paris, en partenariat avec les associations APTE et POWER OF LOVE organiseront un événement visant à éveiller chacun des sens au Patronage Laïque Jules Valles. Ce lieu accueille une exposition présentant des peintures réalisées par des personnes en situation de handicap et des photos de ces artistes extra-ordinaires, en présence d’artistes-peintres venus du monde entier. Un concert assuré par des musiciens, dont certains autistes, sera également proposé.

– « Vivons le handisport », Place de la République, le 5 juin

EDF et les Fédérations Handisport (FFH) et Sport adapté (FFSA), en partenariat avec la Ville

de Paris, organisent l’évènement « Vivons le handisport », un rendez-vous sportif qui vise à sensibiliser et initier le grand public au handisport et au sport adapté, autour de l’équipe de

France paralympique. Une mini-piste d’athlétisme sera installée pour réaliser des défis en fauteuil et des courses « à l’aveugle ». Un parcours en fauteuil sera reconstitué afin de mettre les personnes aptes dans une situation de handicap.

– Sensibilisation au handicap moteur, Place de la Bastille, le 10 juin, de 11h à 17h

Pour changer la vision du handicap et celle de la personne en fauteuil roulant, la Ville de

Paris, en partenariat avec l’association Passer’Aile, organise une rencontre Place de la

Bastille. Les bénévoles proposeront une mise en situation en fauteuil roulant ou avec une canne blanche sur un parcours de sensibilisation. Ce parcours, composé de 7 modules, 10 permet d’être confronté aux obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap, dans leur vie quotidienne, tels que les trottoirs, les pavés…

– « Nuit de l’accessibilité », en clôture du MEO, Place de la Bataille de Stalingrad (19e), le 13 juin, à partir de 19h

La « Nuit de l’accessibilité » a un double objectif : recenser les lieux nocturnes accessibles (bars, restaurants, fast-food, théâtres, etc.) et faire connaître le guide Jaccede et sa dynamique positive. Les participants partiront en équipe, équipés d’un fauteuil roulant, à la recherche des établissements accessibles, recevant du public. La « Nuit de l’accessibilité » est une fête qui permet de dédramatiser le handicap et de favoriser la mixité des publics. Plusieurs animations sont prévues dont Natty Sinda qui donnera dès 21h une initiation de

Colette Magny (19e).

Plus d’infos sur : http://www.paris.fr/accueil/societe/le-mois-extra-ordinaire-est-de-retour/rub_9651_actu_155611_port_24616