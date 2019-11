la 6e édition de l’Open Forum ESSEC-Hanploi.com le 19 mai au CNIT de La Défense

OPEN FORUM ESSEC-HANPLOI.COM : MARDI 19 MAI 2015



Le forum pour l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap

Vous avez un niveau Bac à Bac+5 et vous recherchez un emploi, un stage ou une formation en alternance ?

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.openforum.fr pour participer à la 6e édition de l’Open Forum ESSEC-Hanploi.com et rencontrer les entreprises qui recrutent !

Rendez-vous mardi 19 mai de 11h à 18h dans les locaux de l’ESSEC au CNIT à Paris La Défense.

Au programme :

– Rencontre et entretiens avec les recruteurs en faveur de l’intégration de personnes en situation de handicap sur l’espace « Emploi »

– Echange avec les professionnels de l’emploi et du handicap autour des espaces « Formation et métiers » et « Conseil Personnalisé et Handicap »

– Table ronde “Recherche d’emploi et Handicap” (de 15h à 16h)

Inscription et information sur www.openforum.fr