La 5ème édition du Festival des Déglingués se déroulera du 10 au 15 octobre

Un festival pas comme les autres où se côtoient des artistes de talent… les uns parlent ou voient avec leurs mains, d’autres dansent avec leurs roues… la démarche artistique est prioritaire, le handicap devient accessoire.

Invités d’honneur:

– Graeme Allwright, pour un concert exceptionnel au Palais d’Auron de Bourges le mardi 11 octobre à 20h

– Pascal Duquenne, pour la sortie de son 1er recueil de gravures aux éditions Pictura

Sur Bourges, Vierzon, Saint-Amand Montrond et Vornay, un festival hors des sentiers battus pour:

– valoriser la création artistique des artistes handicapés au même titre que les artistes valides en diffusant leurs œuvres dans des lieux ouverts à tous

– approcher le handicap sans misérabilisme ni compassion, modifier le regard porté sur les personnes handicapées.

– promouvoir les rencontres entre artistes handicapés et non handicapés

– favoriser les échanges entre le public et les artistes

– permettre aux personnes handicapées et au public défavorisé d’accéder à la culture et leur donner envie de s’adonner à une pratique artistique.

Les collégiens et lycéens du Cher sont invités à devenir “blogueurs-reporters” du festival.

A suivre sur le blog des Déglingués.