La 5ème édition du Challenge de Golf Georges Mauduit marque un virage enthousiasmant

Le succès croissant, depuis 4 années consécutives, du Challenge Georges Mauduit au Golf de Méribel au profit de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques, conduit l’équipe menée par Georges Mauduit à accroitre l’ampleur de cette action qui mérite un engouement collectif, pour le sport et contre cette maladie qui peut toucher n’importe quelle personne. Pour l’édition 2012, chaque golf qui le souhaite est invité à participer à cet événement. Le golf est libre de choisir la date qui lui convient.





La formule de jeu: une compétition ouverte à tous selon une formule originale qui permet aux participants de faire un don en achetant lors de leur inscription, des coups virtuels (ou “Mulligan“). Les droits de jeu sont reversés au profit de la recherche médicale contre la sclérose en plaques.

La nouveauté : une finale se déroulera sur un golf différent chaque année. Les meilleurs scores bruts homme et femme se retrouveront pour disputer une compétition en Pro-Am.

Pour cette 5ème édition ce sont déjà 6 clubs dont certains non des moindres qui participent au Challenge Georges Mauduit.

« Après 4 éditions pleines de succès et d’enthousiasme, l’objectif des Challenges Georges Mauduit à venir est d’accroitre progressivement l’ampleur de cet événement en invitant un maximum de golfs, de golfeurs et de partenaires à rejoindre le mouvement afin d’en faire une événement à fort intérêt dans le monde golfique et du bénévolat», explique Georges Mauduit, champion de ski international.